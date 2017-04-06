«طائرة الجيش» تفوز بكأس مصر على حساب الزمالك

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توج الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي طلائع الجيش، بلقب كأس مصر، عقب الفوز على الزمالك في نهائي البطولة، اليوم الخميس، في اللقاء الذي أقيم بصالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وحصد "الجيش" اللقب، عقب الفوز بثلاث مجموعات دون مقابل، بنتائج (25-21) و(25-23) و(25-21).

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وكان الجيش قد تأهل لنهائي كأس مصر للطائرة، عقب فوزه على الأهلي في نصف نهائي البطولة، بثلاث مجموعات مقابل مجموعة.

ويواصل الجيش تألقه محليًا، بعدما توِّج بثنائية الدوري الممتاز وكأس مصر، كما توج الجيش في الموسم الماضي بلقب البطولة الإفريقية للأندية.