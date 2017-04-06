أخبار عاجلة

جولة إعادة بين حبيب وعسكر على مقعد «المصيلحي» بالشرقية -
فيديو.. أديب عن فيديو «صاعقات القلوب»: «ربنا هيورينا فيكوا يوم» -
بعد رؤية صورته بالتلفزيون.. متهم بـ«تفجير الكنيسة» يصرخ: «معملتش حاجة» -
شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | راغب علامة و أمير طعيمة وهند صبري | الحلقة كاملة -
غلق طريق "الخارجة أسيوط" بسبب العواصف -
توقف حركة الصيد في دمياط لسوء الأحوال الجوية -
مساء الأنوار: حالات إصابة العمود الفقري "الضهر والرقبة" للرياضيين .. د. محمد رشيد -
مساء الأنوار: اتحاد الكرة يصرف 3 مليون جنيه للحكام متأخرات -
بالصور.. عزاء شعبي لشهداء تفجيري طنطا والإسكندرية -
مؤشرات أولية.. "حبيب" يقترب من خلافة "المصيلحي" في أبو كبير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

فيديو| الغندور يفتح النار على شيكابالا: «خلصت على نفسك»

Google+ Print
فيديو| الغندور يفتح النار على شيكابالا: «خلصت على نفسك» فيديو| الغندور يفتح النار على شيكابالا: «خلصت على نفسك»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

علق الإعلامي خالد الغندور، على تصريحات محمود عبد الرازق "شيكابالا"، قائد نادي الزمالك، التي انتقد خلالها محمد حلمي، المدير الفني السابق للفريق، قائلا "مش عايزين نشيِّل الليلة لحلمي عشان مشي، لانه مكانش موجود قدام الشرقية والزمالك برضه أداءه ما اتغيرش".

وأضاف "الغندور"، خلال برنامجه الإذاعي "الكرة في ملعبك"، اليوم الخميس، أنه عندما يخرج "شيكابالا" بهذه التصريحات دون معاقبته "فرئيس النادي يوافق على ما يقوله".

"هل شيكابالا الذي ينتقد محمد حلمي، لاعب ملتزم على مدار تاريخه؟"، أوضح نجم الزمالك السابق، أن البرتغالي أوجستو إيناسيو، المدرب الفني الجديد للزمالك طالب برحيل شيكابالا عن سبورتنج لشبونة لعدم التزامه.

واستكمل "هل مستوى شيكابالا الحالي هو نفس مستواه في 2009؟، هو نجم وموهبة كبيرة، لكنه خلص على نفسه من كثرة المشاكل"، بحسب قوله.

شاهد أيضا

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
فيديو.. أديب عن فيديو «صاعقات القلوب»: «ربنا هيورينا فيكوا يوم»

فيديو.. أديب عن فيديو «صاعقات القلوب»: «ربنا هيورينا فيكوا يوم»

بالفيديو.. خالد الجندي: هناك حديث قدسي يعالج جميع الأمراض

بالفيديو.. خالد الجندي: هناك حديث قدسي يعالج جميع الأمراض

فيديو| أديب يكشف معلومات عن «خلية المرقسية»: لا تتبع «داعش»

فيديو| أديب يكشف معلومات عن «خلية المرقسية»: لا تتبع «داعش»

فيديو| قرطام: «الإسلام بريء من الإرهاب والمتطرفين.. دول خوارج»

فيديو| قرطام: «الإسلام بريء من الإرهاب والمتطرفين.. دول خوارج»