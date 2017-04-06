فيديو| الغندور يفتح النار على شيكابالا: «خلصت على نفسك»

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علق الإعلامي خالد الغندور، على تصريحات محمود عبد الرازق "شيكابالا"، قائد نادي الزمالك، التي انتقد خلالها محمد حلمي، المدير الفني السابق للفريق، قائلا "مش عايزين نشيِّل الليلة لحلمي عشان مشي، لانه مكانش موجود قدام الشرقية والزمالك برضه أداءه ما اتغيرش".

وأضاف "الغندور"، خلال برنامجه الإذاعي "الكرة في ملعبك"، اليوم الخميس، أنه عندما يخرج "شيكابالا" بهذه التصريحات دون معاقبته "فرئيس النادي يوافق على ما يقوله".

"هل شيكابالا الذي ينتقد محمد حلمي، لاعب ملتزم على مدار تاريخه؟"، أوضح نجم الزمالك السابق، أن البرتغالي أوجستو إيناسيو، المدرب الفني الجديد للزمالك طالب برحيل شيكابالا عن سبورتنج لشبونة لعدم التزامه.

واستكمل "هل مستوى شيكابالا الحالي هو نفس مستواه في 2009؟، هو نجم وموهبة كبيرة، لكنه خلص على نفسه من كثرة المشاكل"، بحسب قوله.