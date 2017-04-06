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الرئيس الصومالى يعرض عفوا عن مقاتلي جماعة الشباب

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الرئيس الصومالى يعرض عفوا عن مقاتلي جماعة الشباب الرئيس الصومالى يعرض عفوا عن مقاتلي جماعة الشباب

مصراوي Masrawy

الرئيس الصومالى محمد عبدالله محمد فارماجو

مقديشيو - (د ب أ):

عرض الرئيس الصومالى محمد عبدالله محمد فارماجو اليوم الخميس عفوا عن مقاتلي جماعة الشباب الذين يلقون سلاحهم خلال ستين يوما، بينما أعلن عن شن هجوم جديد على الجماعة الإسلامية الراديكالية .

وقال فارماجو، الذي ظهر على شاشات التليفزيون مرتديا بزة عسكرية اليوم إنه أقال قائد الجيش ورئيس وكالة المخابرات الوطنية وقائد الشرطة وعمدة مقديشيو استعدادا لشن الهجوم على جماعة الشباب.

يأتي إعلان فارماجو بعد يوم واحد من انفجار سيارة ملغومة في هجوم نفذته جماعة الشباب وأسفر عن مقتل ثمانية أشخاص فى العاصمة مقديشيو.

وأودى القتال الذي تخوضه جماعة الشباب ضد الصومالية منذ عشر سنوات بحياة آلاف الأشخاص من الجانبين.

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مصراوي Masrawy

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