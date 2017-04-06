بالصور .. محافظ القليوبية يشارك في احتفالية "يوم اليتيم"

القليوبية – أسامة علاء الدين:

أكد اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، أنه يجب علينا جميعًا أن نهتم برعاية الأيتام ودعمهم حتى يصلوا إلى بر الأمان، وشدّد على حسن الرعاية المقدمة لهم٬ مفيدًا بأن كل الأديان السماوية قدّمت الكثير من التعاليم التي تأمر برعاية اليتيم.

جاء ذلك، خلال مشاركته، اليوم الخميس، في الاحتفالية الكبرى التي نظمتها المحافظة، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بنادي بنها الرياضي، بحضور الدكتور السيد يوسف القاضي، رئيس جامعة بنها، ولفيف من أعضاء مجلس النواب، وعدد كبير من أساتذة الجامعة ورجال الأعمال والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وكلّف المحافظ، جميع أجهزة المحافظة بتوفير كافة احتياجات الأيتام، مضيفًا أنه يجب علينا أن نكون آباءهم وعائلتهم التي توفر لهم كل الدعم والرعاية، وهذا واجب علينا، ليس اليوم فقط بل كل يوم، وسنقوم بتكرار مثل هذا الحفل شهريًا، إن لم يكن أسبوعيًا.

واشتمل الحفل على عددٍ من الفقرات التي أدخلت البهجة والسرور على الأيتام، حيث بدأ بتلاوة القرآن الكريم، ثم فقرة استعراضية للفنون الشعبية، وفقرة غنائية دينية، ثم فقرة للتنورة قدمها طلبة وطالبات الأسرة الفنية بجامعة بنها، وأثنى المحافظ وجميع الحضور على المستوى الرفيع للفقرات المقدَّمة.

وقام المحافظ بتوزيع الهديا على الأطفال، معبرًا عن سعادته الكبيرة قائلا: "هذا أسعد يوم في حياتي"، وتقدم بالشكر لكل الجهات التي اشتركت في تنظيم الحفل وعلى رأسها جامعة بنها ومديرية التضامن الاجتماعي ومديرية الشباب والرياضة، موجهًا الشكر إلى كل مَن ساهم تلك الاحتفالية لإسعاد الأطفال وإدخال الفرحة على قلوبهم.