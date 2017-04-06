وزير الطاقة السعودي: مصر تسلمت 4 شحنات بترولية من ''أرامكو''

كتب محمد غايات:

قال وزير الطاقة السعودي المهندس خالد الفالح، إنه تم الاتفاق مع الحكومة المصرية على استمرار إمداد مصر بشحنات البترول من شركة أرامكو الحكومية خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى وصول 4 شحنات إلى القاهرة منذ استئناف توريد الشحنات مرة أخرى.

كانت السعودية اتفقت في أبريل من العام الماضي على توريد 700 ألف طن من المنتجات النفطية المكررة لمصر شهريا لمدة 5 سنوات، لكن الشحنات توقفت في أكتوبر، على إثر خلافات سياسية بين البلدين، قبل أن تعود مجددًا منتصف الشهر الماضي.

وتأتي تصريحات الوزير السعودي، بعد اجتماعه بالمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء اليوم الخميس، بحضور وزير البترول طارق الملا، ووزير الكهرباء محمد شاكر، والسفير السعودي بالقاهرة أحمد القطان.

وأوضح الوزير السعودي، خلال مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، أنه تم توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء سوق عربية للكهرباء بين شرق وغرب العالم العربي، وذلك خلال مشاركته في اجتماع وزراء الدول العربية المعنيين بالطاقة، مشيرًا إلى أن نقطة الوصل هي شبكة الربط الكهربائي بين مصر والسعودية التي أوشكت علي دخول المرحلة النهائية للتنفيذ.

ويأتي اجتماع الوزير السعودي بعد لقاء القمة الذي عقد بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، والملك سلمان بن عبد العزيز العاهل السعودي، على هامش مشاركتهما في القمة العربية التي عُقدت في الأردن أواخر مارس الماضي.