نواب الإسكندرية يرفضون مشروع تحويل الترام إلى مترو سطحى

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

كتبت: هدى بسيونى

قال عدد من نواب مجلس الشعب بالإسكندرية، ردا على تصريحات اللواء طارق جمال الدين رئيس الهيئة القومية للأنفاق- بشأن رفضهم لمشروع تحويل ترام الإسكندرية إلى مترو سطحى، إن المترو يجب أن يكون تحت الأرض وليس فوقها، لافتين أن المشروع لم يُعرض عليهم بشكل رسمى حتى الآن.

وأكد النائب هيثم الحريرى، أن تحويل الترام إلى مترو سطحى سيزيد من التكدس المرورى بالمحافظة، موضحا لـ "التحرير" أن إنشاء الكبارى سيزيد من عرض الشوارع المُخصصة للسيارات، وسيقضى على التقاطعات تماما، مما سيزيد المشكلة تعقيدا.

وتابع: البديل هو حفر أنفاق مُخصصة للسيارات أو للترام، ولكن تكلفة حفر الأنفاق مرتفعة للغاية، كما أن وجود مواسير المياه والصرف والكهرباء، بالإضافة إلى الآثار الموجودة تحت الأرض، ستمثل عائقا كبيرا للحفر، موضحا أنه يجب أن يكون هناك جدوى للمشروع أو لا يتم من الأساس.

شاهد أيضا

وأشار النائب حسنى حافظ إلى أن المترو السطحى لن يحل مشكلة التكدس المرورى الذى تعانى منه الإسكندرية، ولابد من حفر أنفاق تحت الأرض أسوة بمحافظة القاهرة، ولكن هناك صعوبة كبيرة جدا للحفر بالإسكندرية، نظرا لوجود شبكات مياه وصرف صحى تحت الأرض، بالإضافة إلى التكلفة الباهظة، مشيرا إلى أن اذا كان هناك حل لتلك المشكلة، يجب عمل جدول زمنى للمشروع لمناقشته، موضحا أن النواب لن يقفوا ضد أى مشروع يصب فى مصلحة المواطن السكندرى.

ولفت النائب حسن خير الله إلى أن مشروع تحويل الترام إلى مترو سطحى، سيضاعف من أعداد السيارات بالشوارع، وسيزيد من تكدسها، مؤكدا أن هذا المشروع ليس حلا لأزمة المرور بالمحافظة، مشيرا إلى أن النواب لم يناقشوا هذا المشروع سوى مع الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، ولم يرفضوا حضور أى إجتماع.

وعن تصريحات اللواء خالد عليوة رئيس هيئة النقل العام بالإسكندرية بشأن رفض نواب الإسكندرية حضور الإجتماع لمناقشة المشروع، أوضح النائب عبد الفتاح محمد، أن النواب لم يتم دعوتهم من الأساس، ولم يُعرض عليهم المشروع بشكل رسمى، موضحا أنهم مرحبين بأى مشروع يخدم المواطنين بالمحافظة.