بالصور.. الفريق مميش يستقبل الملحق البحري الأمريكي

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استقبل الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الخميس، مارك لايت، الملحق البحري الأمريكي، يرافقه وفد رفيع المستوى من كلية الحرب الوطنية بواشنطن، وذلك بمبنى الإرشاد بالإسماعيلية.

وأعرب "مميش" عن سعادته بزيارة الوفد الأمريكي لهيئة قناة السويس للتعرف على هذا المرفق الحيوي العالمي، مؤكدا عمق العلاقات بين الدولتين، الأمر الذي أكدته الزيارة الحالية للرئيس عبد الفتاح السيسي للولايات المتحدة ولقائه نظيره الأمريكي دونالد ترامب.

وأكد رئيس هيئة قناة السويس أهمية القناة في خدمة حركة التجارة العالمية، حيث تعبر من خلالها 10% من نسبة التجارة المنقولة بحرا، لتكون شريانا للحياة للعالم أجمع، وليس لمصر وحدها، مشيرا إلى أنها أسهمت -منذ إنشائها وحتى الآن- في تحقيق السلام والرخاء العالمي بربطها للعالم من خلال موقعها الجغرافي المتميز، كما تعد القناة هي اللاعب الرئيسي في نقل التجارة العالمية ما بين الشرق والغرب معتمدة على موقعها الفريد الذي يربط قارات العالم القديم والحديث.

وأكد الفريق مهاب مميش حرص قناة السويس على الالتزام بكل المعاهدات والمواثيق الدولية التي تحكم العمل في القناة.

وأوضح "مميش" أن الهيئة تبذل أقصى جهدها لتحسين كفاءة المجرى الملاحي وأمنه، وهو ما تكلل بالنجاح بفضل العاملين بالهيئة والدور البطولي الذي قامت به القوات المسلحة الباسلة بالتعاون مع قوات الأمن الداخلي، معتبرا أن كل السفن العابرة للقناة تعد أمانة لدى الهيئة، مشددا في هذا الصدد على أن الهيئة استطاعت الحفاظ على حركة الملاحة دون توقف للحظة واحدة، رغم التحديات الصعبة التي مرت بها مصر عقب ثورة يناير، بالتزامن مع عدم استقرار الأوضاع بالمنطقة المحيطة.

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وأضاف أن الهيئة استطاعت التعامل بمرونة واحترافية كاملة مع المتغيرات الحادثة في سوق النقل البحري، والمتمثلة في انخفاض حركة التجارة العالمية بنسبة 14%، وتراجع أسعار البترول خلال العام الماضي، وذلك من خلال انتهاج سياسات تسويقية مرنة، مكنتها من جذب مزيد من السفن والخطوط الملاحية والتغلب على هذه التحديات، معتمدة في ذلك على مشروعات التطوير التي أنشأتها الهيئة، وآخرها قناة السويس الجديدة والتي استطاعت خفض تكاليف الرحلة للسفن العابرة، وذلك من خلال خفض عدد ساعات الانتظار بواقع 11 ساعة بما يوفر استهلاك الوقود وتكلفة التشغيل.

وكشف رئيس الهيئة عن أن عام 2017 شهد بدء تعافي حركة التجارة العالمية، وهو ما انعكس على زيادة أعداد وحمولات السفن بالقناة، بمعدل عبور يومي تراوح ما بين 50 و60 سفينة.

ولفت بأن الهيئة تلعب دورا هاما في تنفيذ الخطة القومية لمكافحة التلوث بالمنطقة، وذلك من خلال محطات مكافحة تلوث الانسكاب البترولي الرئيسية والفرعية بالمجرى الملاحي، مشيدا بكفاءة قسم الإنقاذ بالهيئة في مكافحة الانسكاب البترولي، الذي يمثل خطورة على بيئة القناة، والسفن العابرة بها.

وشاهد الوفد مناورة تدريب المرشدين على أحدث طرق الإرشاد، وذلك بمركز التدريب والمحاكاة التابع لهيئة قناة السويس.

في نهاية الزيارة قدم الفريق مُهاب مميش درع قناة السويس الجديدة لمارك للملحق البحري الأمريكي، ثم دعا الوفد للقيام بجولة بحرية في قناة السويس الجديدة؛ لمشاهدة حجم الإنجاز على أرض الواقع.