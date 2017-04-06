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بالصور.. وزيرة التضامن تتسلم سيارات "أطفال بلا مأوي" من "العربية للتصنيع"

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مصراوي Masrawy

وزيرة التضامن تتسلم سيارات اطفال بلا مأوى (1)وزيرة التضامن تتسلم سيارات اطفال بلا مأوى (1)

وزيرة التضامن تتسلم سيارات اطفال بلا مأوى (2)وزيرة التضامن تتسلم سيارات اطفال بلا مأوى (2)

كتب- مصطفى المنشاوي
 
أشاد الفريق عبد العزيز سيف الدين، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، بالمبادرات الاجتماعية لحل مشكلة أطفال الشوارع، مؤكدًا على الدور والمسئولية الاجتماعية للهيئة كإحدى مؤسسات الدولة للمساهمة في حل تلك المشكلة التي تؤرق المجتمع بما لها من تداعيات ومشكلات اجتماعية واقتصادية.
 
جاء ذلك خلال استقباله الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، والوفد المرافق لها، بالإضافة إلى الطالب عبد الرحمن مُحمد عمران الشاذلي، الحاصل على ذهبية معرض جنيف الدولي للابتكارات، لتسلم سيارات حماية الأطفال بلا مأوي، ومن المقرر أن تتواجد تلك السيارات في أماكن تجمع الأطفال كالميادين العامة.
 
وأكد سيف الدين أن معيار تقدم الأمم يقاس بمُبدعيها ورعايتها للمُبتكرين والمُخترعين من أبنائها، مشددًا على أن أبناء من المُعاقين هم الأصحاء حقًا، ومن يهتم بحل مشكلات أبناء وطنه هم أجدر بالرعاية والدعم.

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