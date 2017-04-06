القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع

كتب- محمد غايات:

قال المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات، إن الهدف من تحديث قواعد البيانات الخاصة بمنظومة الدعم، هو تقديم خدمات أفضل إلى المواطنين، خاصة الدعم السلعي.

وأوضح "القاضي" - في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، اليوم الخميس، أن عملية تحديث بيانات البطاقات التموينية، تتم بالتعاون مع عدة وزارات، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء بالفعل من تحديث بيانات بطاقات ٥٤ مليون و٤٦٥ ألف مواطن فيما يتعلق بالدعم السلعي.

وأشار "القاضي"، إلى أن هناك 19 مليون مواطن من غير مستوفي البيانات، متابعًا: "بعضهم لديهم أرقام قومية خاطئة وأخرين ليس لديهم بطاقات قومية نهائياً".

وأكد وزير الاتصالات، أن مهلة تحديث بيانات البطاقات بدأت في الأول من أبريل على أن تستمر حتى نهاية مايو المقبل، مشيرًا إلى أن عدم تحديث البيانات خلال تلك المهلة يتسبب في إيقاف البطاقة.