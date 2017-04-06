انطلاق المؤتمر السنوي للأمراض العصبية والنفسية بـ"طب أسيوط"

أسيوط - أسامة صديق:

انطلقت بجامعة أسيوط، اليوم الخميس، وقائع المؤتمر السنوي الخامس عشر لقسم الأمراض العصبية والنفسية، والذى تنظمه كلية الطب بالتعاون مع الجمعية المصرية للأمراض العصبية والنفسية وجراحة المخ والأعصاب وذلك بعنوان: "الاتجاهات الحديثة في علاج الأمراض العصبية والنفسية".

حضر المؤتمر، المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، والدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، والدكتور أحمد عبده جعيص، رئيس الجامعة، والدكتور طارق الجمال نائبه لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة إيمان خضر، رئيس قسم العصبية والنفسية ورئيس المؤتمر، والدكتورة يسرية الطويل أستاذ العصبية بجامعة الزقازيق، ورئيس جمعية الأمراض العصبية والنفسية وجراحات المخ والأعصاب، بمشاركة كوكبة متميزة من الأساتذة والمتخصصين من مختلف الجامعات المصرية .

من جانبه؛ أكد المهندس ياسر الدسوقي، خلال فعاليات المؤتمر، على التعاون القائم والتنسيق المستمر بين جامعة أسيوط والمحافظة للمساهمة في تقديم كثير من الخدمات؛ ما انعكس بدوره على مسيرة التقدم والتنمية فى المحافظة، مضيفًا أن الدولة وضعت استراتيجية متكاملة لتوفير الرعاية صحية كريمة للمواطن تمكنه من العمل والعطاء، والتي ظهرت بوضوح فى جهود الدولة لمكافحة فيروس سي والاهتمام بصحة المرأة والطفل.

وفى كلمته خلال المؤتمر، أشاد الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، بالتعاون القائم بين محافظتي أسيوط وسوهاج في شتى المجالات، والعمل في إطار الفريق الجماعي الذي يهدف لصالح الوطن والمواطنين.

وتناول الدكتور جعيص رئيس جامعة أسيوط، ما تبذله كلية الطب من جهود متميزة وفائقة لتقديم خدمة طبية متميزة في مختلف التخصصات عبر صروح طبية مزودة بأحدث الإمكانيات والأجهزة الطبية المتقدمة وكوادر بشرية متفردة؛ وهو ما أدى إلى أن يتوافد على مستشفيات جامعة أسيوط أكثر من 2 مليون مريض سنويًا من مختلف المحافظات.

من جهتها، أوضحت الدكتورة إيمان محمد خضر، رئيس قسم العصبية والنفسية، في تصريحات صحفية، أن المؤتمر يتناول الجديد فى تشخيص وعلاج الأمراض العصبية والنفسية، كما أنه يهدف إلى مناقشة التداخلات العلاجية في الأمراض العصبية والنفسية، والتصلب المتناثر وخاصة لدى الأطفال، وبحث أحدث طرق التشخيص وعلاج جلطات المخ والاضطرابات المعرفية.

الجدير بالذكر أن فعاليات المؤتمر تمتد على مدار ثلاثة أيام، وتتضمن 44 محاضرة علمية و5 ورش عمل متخصصة.