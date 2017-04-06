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بالصور| إصابة «ليفاندوفيسكي» في مران بايرن ميونيخ

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بالصور| إصابة «ليفاندوفيسكي» في مران بايرن ميونيخ بالصور| إصابة «ليفاندوفيسكي» في مران بايرن ميونيخ

التحرير

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غادر المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مران فريقه بايرن ميونخ، اليوم الخميس، بسبب إصابته في الفخذ الأيمن، وذلك قبل يومين من مباراة فريقه أمام بروسيا دورتموند .

وذكرت صحيفة «بيلد» الألمانية، أن المهاجم البولندي غادر ملعب التدريبات بعد 40 دقيقة من بدء الحصة التدريبية، وذلك بعد قيام "أنشيلوتي" بتقسيم الفريق إلى مجموعتين كل واحدة تتكون من 7 لاعبين تتواجه فيما بينها.

أضافت الصحيفة، أنه لم يتم تشخيص مدى سوء إصابة ليفاندوفسكي حتى الآن، لكن غيابه عن مواجهتي بوروسيا دورتموند وريال مدريد يبدو واردًا بما يزيد من متاعب أنشيلوتي، خاصة في ظل إصابة حارس مرماه مانويل نوير.

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