أخبار عاجلة

جولة إعادة بين حبيب وعسكر على مقعد «المصيلحي» بالشرقية -
فيديو.. أديب عن فيديو «صاعقات القلوب»: «ربنا هيورينا فيكوا يوم» -
بعد رؤية صورته بالتلفزيون.. متهم بـ«تفجير الكنيسة» يصرخ: «معملتش حاجة» -
شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | راغب علامة و أمير طعيمة وهند صبري | الحلقة كاملة -
غلق طريق "الخارجة أسيوط" بسبب العواصف -
توقف حركة الصيد في دمياط لسوء الأحوال الجوية -
مساء الأنوار: اتحاد الكرة يصرف 3 مليون جنيه للحكام متأخرات -
بالصور.. عزاء شعبي لشهداء تفجيري طنطا والإسكندرية -
مؤشرات أولية.. "حبيب" يقترب من خلافة "المصيلحي" في أبو كبير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

زيدان عن «رودريجيز»: ما فعله طبيعي والأمر انتهى

Google+ Print
زيدان عن «رودريجيز»: ما فعله طبيعي والأمر انتهى زيدان عن «رودريجيز»: ما فعله طبيعي والأمر انتهى

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

غضب الكولومبي خاميس رودريجيز، لاعب ريال مدريد الإسباني، بعد قرار مدرب فريقه، زين الدين زيدان، استبداله قبل نهاية المباراة التي جمعت، الفريق الملكي بفريق ليجانيس، ضمن منافسات الدوري الإسباني، أمس الأربعاء.

غادر الدولي الكولومبي الملعب غاضبًا في الدقيقة 71، عندما تم استبداله بزميله إيسكو، ولم يقم بمصافحة مدرب فريقه عند مغادرته الملعب، كما فشل في إخفاء غضبه عندما توجه نحو دكة البدلاء وضرب الكرسي بقوة.

وبرر زيدان الواقعة في المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد المباراة، قائلًا: "هذا التصرف عادي في كرة القدم، ولم أتحدث مع خاميس، ومن الطبيعي أن اللاعب يريد أن يلعب المباراة بأكملها، وفي النهاية هي أشياء تحدث. الأمر انتهى، والأهم هي المباراة التي قدمها. لقد لعب جيدًا".

شاهد أيضا

اختتم زيزو: "أفهم جيدًا شعور اللاعب عندما يغضب بسبب استبداله، ولكن لدي تبديلات مطالب بإنجازها، بينما يريد كل لاعب أن يشارك في المباراة ولمدة 90 دقيقة كاملة".

جدير بالذكر أن الريال فاز على نظيره ليجانيس، برباعية مقابل هدفين، في المباراة التي أُقيمت بينهما على ملعب دي بورتاكي، لحساب الأسبوع الـ30 من الليجا الإسبانية. 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
جولة إعادة بين حبيب وعسكر على مقعد «المصيلحي» بالشرقية

جولة إعادة بين حبيب وعسكر على مقعد «المصيلحي» بالشرقية

فيديو.. أديب عن فيديو «صاعقات القلوب»: «ربنا هيورينا فيكوا يوم»

فيديو.. أديب عن فيديو «صاعقات القلوب»: «ربنا هيورينا فيكوا يوم»

بعد رؤية صورته بالتلفزيون.. متهم بـ«تفجير الكنيسة» يصرخ: «معملتش حاجة»

بعد رؤية صورته بالتلفزيون.. متهم بـ«تفجير الكنيسة» يصرخ: «معملتش حاجة»

بالفيديو.. خالد الجندي: هناك حديث قدسي يعالج جميع الأمراض

بالفيديو.. خالد الجندي: هناك حديث قدسي يعالج جميع الأمراض