زيدان عن «رودريجيز»: ما فعله طبيعي والأمر انتهى

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غضب الكولومبي خاميس رودريجيز، لاعب ريال مدريد الإسباني، بعد قرار مدرب فريقه، زين الدين زيدان، استبداله قبل نهاية المباراة التي جمعت، الفريق الملكي بفريق ليجانيس، ضمن منافسات الدوري الإسباني، أمس الأربعاء.

غادر الدولي الكولومبي الملعب غاضبًا في الدقيقة 71، عندما تم استبداله بزميله إيسكو، ولم يقم بمصافحة مدرب فريقه عند مغادرته الملعب، كما فشل في إخفاء غضبه عندما توجه نحو دكة البدلاء وضرب الكرسي بقوة.

وبرر زيدان الواقعة في المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد المباراة، قائلًا: "هذا التصرف عادي في كرة القدم، ولم أتحدث مع خاميس، ومن الطبيعي أن اللاعب يريد أن يلعب المباراة بأكملها، وفي النهاية هي أشياء تحدث. الأمر انتهى، والأهم هي المباراة التي قدمها. لقد لعب جيدًا".

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اختتم زيزو: "أفهم جيدًا شعور اللاعب عندما يغضب بسبب استبداله، ولكن لدي تبديلات مطالب بإنجازها، بينما يريد كل لاعب أن يشارك في المباراة ولمدة 90 دقيقة كاملة".

جدير بالذكر أن الريال فاز على نظيره ليجانيس، برباعية مقابل هدفين، في المباراة التي أُقيمت بينهما على ملعب دي بورتاكي، لحساب الأسبوع الـ30 من الليجا الإسبانية.