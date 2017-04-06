نحس الوافدين و«ريمونتادا» السبيرز| ظواهر الجولة 31 من «البريميرليج»

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أسدل الستار عن الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، أمس الأربعاء، عقب إطلاق الحكم مايك دين، صافرته معلنًا نهاية مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي، بستاد ستامفورد بريدج، بفوز البلوز بهدفين مقابل هدف.

وشهدت الجولة، مواصلة البلوز لصدارة جدول الترتيب برصيد 72 نقطة، فيما حافظ توتنهام على الوصافة برصيد 65 نقطة، وجاء ليفربول ثالثًا برصيد 60 نقطة، ثم مانشستر سيتي رابعًا برصيد 58 نقطة، وتمكن أرسنال من خطف المركز الخامس من اليونايتد بعدما تساوى معه في النقاط (54) وتخطاه بفارق الاهداف، وحل اليونايتد سادسًا، ثم إيفرتون في المركز السابع برصيد 51 نقطة.

الجولة 31 جلبت معها العديد من الأرقام، وكما شهدت تفوق بعض الفرق واللاعبين، شهدت أيضًا هبوط مستوى البعض، وحصدهم للأرقام السلبية، ويبدو أن لعنة البريميرليج، تطارد المدربان الوافدان جديدا على البريميرليج، جوزيه مورينيو وبيب جوارديولا.

في التقرير التالي نستعرض أبرز الأرقام والظواهر من هذه الجولة وفقا لموقع «Opta» المتخصص في الإحصائيات:-

توتنهام

استطاع توتنهام أن يتغلب على نظيره سوانزي سيتي في اللحظات الأخيرة، بعدما سجل ثلاثة اهداف دفعة واحدة، بعدما كان متأخرا بهدف.

- سوانزي لم يتغلب أبدًا على توتنهام في الدوري الممتاز (تعادل 2 وخسر 10).

- ديلي أللي لاعب توتنهام هو أول لاعب وسط يشترك بـ20 هدفًا في الدوري الممتاز هذا الموسم (سجل 15 وصنع 5).

- توتنهام قلب تأخره بالنتيجة ليحصد 17 نقطة في الدوري الممتاز هذا الموسم، أكثر من أي فريق آخر.

- توتنهام هو أول فريق في تاريخ الدوري الممتاز يربح مباراة بفارق هدفين بعد أن كان متأخر فيها بالنتيجة حتى الدقيقة 88.

- كريستيان إريكسين لاعب توتنهام اشترك بـ10 أهداف في 7 مباريات في الدوري الممتاز ضد سوانزي (سجل 6 وصنع 4).

- ديلي أللي اشترك بـ13 هدف في 12 مباراة في الدوري الممتاز في عام 2017 (سجل 9 وصنع 4).

أرسنال

فاز أرسنال، بقيادة المدرب الفرنسي آرسين فينجر، على نظيره وست هام، بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهم على ستاد الإمارات.

وشهدت المباراة تواجد المصري محمد النني أساسيًا، قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 81.

- آرسنال ربح كل المباريات الـ8 التي سجل فيها مسعود أوزيل هذا الموسم.

- أوليفييه جيرو لاعب أرسنال سجل أهداف كبديل (5) أكثر من أي لاعب آخر في الدوري الممتاز هذا الموسم.

- أوليفييه جيرو لاعب أرسنال يملك أفضل متوسط تهديف/الدقائق بين من لعب +10 مباريات في الدوري الممتاز هذا الموسم (هدف كل 88.3 دقيقة).

- فقط أليكسيس سانتشيز لاعب أرسنال (12) سجل أهداف خارج أرضه في الدوري الممتاز هذا الموسم أكثر من سيرجيو أجويرو (11).

- آرسنال هو أول فريق إنجليزي يسجل +100 هدف في كل البطولات هذا الموسم.

- مسعود أوزيل سجل وصنع في مباراة واحدة في مناسبتين في الدوري الممتاز هذا الموسم، كلاها ضد ويست هام.

تشيلسي ومانشستر سيتي

فاز تشيلسي، على نظيره مانشستر سيتي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب ستامفورد بريدج، في قمة الأسبوع 31 من "البريمير ليج".

- دافيد سيلفا لاعب مانشستر سيتي اشترك بـ100 هدف في 214 مباراة في الدوري الممتاز (سجل 63 وصنع 37).

- لأول مرة في مسيرته التدريبية، بيب جوارديولا يخسر 6 مباريات في موسم واحد من الدوري المحلي.

- بيب جوارديولا لم يربح في 7 مباريات تنافسية ضد تشيلسي (تعادل 4 وخسر 3)، أسوأ أرقامه ضد خصم واجهه أكثر من مرتين.

- تشيلسي هو أول فريق يهزم بيب غوارديولا ذهابًا وإيابًا في موسم من الدوري في مسيرته كمدرب.

- من أهداف إيدن هازارد الـ54 في الدوري الممتاز مع تشيلسي؛ 36 جاءت في الستامفورد بريدج.

- إيدن هازارد هو خامس لاعب من تشيلسي يسجل ثنائية ضد مانشستر سيتي في الدوري الممتاز، بعد مارك ستاين وزولا ودروجبا ولامبارد.

- إيدن هازارد هو هداف تشيلسي على الستامفورد بريدج في الدوري الممتاز هذا الموسم (10 أهداف).

- سيرجيو أجويرو سجل 9 أهداف في مبارياته الـ9 الأخيرة مع مانشستر سيتي في كل البطولات.

- سيرجيو أجويرو سجل 18 هدفًا في 16 مباراة خارج ملعبه في الدوري الممتاز ضد أندية لندن.

- فقط كيفين دي بروين (8) ضرب إطار المرمى في الدوري الممتاز هذا الموسم أكثر من بول بوجبا (6).

ليفربول

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ليفربول تعادل مع بونموث إيجابيا بهدفين لكل فريق، وسجل فيليبي كوتينيو وديفوك أوريجي هدفي الريدز، وسجل أفوبي وجوشوا كينج هدفي بورنموث.

- ليفربول تلقى أهداف في الدوري الممتاز هذا الموسم (39) أكثر من ميدلزبره صاحب المركز الـ19 (37).

- فيليبي كوتينيو عادل رقم جونينيو باوليستا (29 هدفًا) كأفضل هداف برازيلي في عهد الدوري الإنجليزي الممتاز.

إيفرتون

تعادل إيفرتون مع مانشستر يونايتد في الدقيقة الأخيرة بهدف لكل فريق، بعد أن كان التوفيز متقدمين بهدف، عادل زلاتان إبراهيموفيتش النتيجة في الدقيقة 94، وفشل إيفرتون في غقتناص ثلاث نقاط هامة.

- فقط روميلو لوكاكو لاعب إيفرتون وهاري كين لاعب توتنهام (11) سجلا أهداف في الدوري الممتاز في عام 2017 أكثر من يوشوا كينج لاعب بورنموث (9).

- إيفرتون سجل 28 هدفًا في الدوري الممتاز في عام 2017، أكثر من أي فريق آخر.

- إيفرتون تعادل الآن في 276 مباراة في عهد الدوري الممتاز، أكثر من أي فريق آخر.

- 17 هو عدد اللاعبين الذين سجلوا لإيفرتون في الدوري الممتاز هذا الموسم، أكثر من أي فريق آخر.

- إيفرتون هو أول فريق يسجل 250 هدف ضد مانشستر يونايتد في تاريخ الدرجة الإنجليزية الممتازة.

مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد تعادل مع إيفرتون في الدقيقة الأخيرة بهدف لكل فريق، بعد أن كان التوفيز متقدمين بهدف، عادل زلاتان إبؤراهيموفيتش النتيجة في الدقيقة 94، عن طريق ركلة جزاء.

- جوزيه مورينيو حصد 54 نقطة بعد 29 مباراة في الدوري الممتاز مع مانشستر يونايتد، بنقطتين أقل من لوي فان خال (56).

- مان يونايتد تعادل في 9 من أول 16 مباراة على أرضه في الدوري هذا الموسم، فقط مرة واحدة تعادل أكثر في هذه المرحلة (10 في 1980/81).

- مانشستر يونايتد تعادل في 12 مباراة في الدوري الممتاز هذا الموسم، الأكثر بعد 29 جولة في تاريخه في الدوري الممتاز.

- 25.4 - هو متوسط تمريرات مان يونايتد العرضية لكل مباراة في الدوري الممتاز مع مورينيو، مقابل 26.7 لكل مباراة مع مويس.

- زلاتان إبراهيموفيتش اشترك بـ16 هدفًا في مبارياته الـ16 الأخيرة في الدوري الممتاز (سجل 12 وصنع 4).

- مانشستر يونايتد وآرسنال قد ينهيان موسم الدوري معاً خارج المراكز الـ5 الأولى لأول مرة منذ 1978/79.

- فقط رين (13) تعادل بمباريات أكثر من مانشستر يونايتد (12) في الدوريات الأوروبية الـ5 الكبرى هذا الموسم.

- نسبة فوز مانشستر يونايتد على أرضه في الدوري هذا الموسم هي أدنى أرقامه في عهد الدوري الممتاز (37.5%، ربح 6 تعادل 9 خسر 1).

هال سيتي

هال سيتي والذي يضم في صفوفه المحترف المصري أحمد المحمدي، حقق فوزًا كبيرًا بأربعة أهداف مقابل هدفين على نظيره ميدلزبره، على ملعب كينجستون كوميونيكاشنز

- عمر نياسي سجل 5 أهداف في مبارياته الـ6 الأخيرة على أرضه مع هال سيتي في كل البطولات.

- ألفارو نيجريدو أنهى رقم ميدلزبره من 478 دقيقة دون تهديف خارج أرضهم في الدوري الممتاز.

ليستر سيتي

ليستر سيتي تمكن من مواصلة إنتصاراته، بعد أن عبر سندرلاند بهدفين نظيفين، أحرزهما إسلام سليمان، وجيمي فادري، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ووكرز ستاديوم.

- سندرلاند لم يسجل أي هدف في آخر 585 دقيقة لعب في الدوري الممتاز.

- ليستر سيتي هو ثاني فريق يحقق سلسلة من 5 انتصارات متتالية بعد سلسلة من 5 هزائم متتالية في الدوري الممتاز، بعد توتنهام في 2004.

- كريغ شكسبير هو ثالث مدرب يربح في مبارياته الـ5 الأولى في الدوري الممتاز، بعد كارلو أنشلوتي وبيب غوارديولا.

- جيمي فاردي اشترك بـ9 أهداف في مبارياته الـ9 الأخيرة مع النادي والمنتخب (سجل 7 وصنع 2).

- جيمي فاردي سجل في 3 مباريات متتالية في الدوري الممتاز لأول مرة منذ مايو 2016.

- لو بدأ الدوري الممتاز بعد إقالة كلاوديو رانييري (23 فبراير 2017)، فإن ليستر سيتي سيكون متصدراً برصيد 15 نقطة.

- فقط ميكائيل أنتونيو (6) سجل أهداف رأسية في الدوري الممتاز هذا الموسم أكثر من إسلام سليماني (5).