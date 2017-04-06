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مصر والبحرين تنفذان التدريب المشترك "خالد بن الوليد 2017"

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مصر والبحرين تنفذان التدريب المشترك "خالد بن الوليد 2017" مصر والبحرين تنفذان التدريب المشترك "خالد بن الوليد 2017"

مصراوي Masrawy

والبحرين تنفذان التدريب المشترك

كتب- مصطفى المنشاوي:
تنفذ عناصر من القوات الخاصة المصرية والبحرينية التدريب المشترك "خالد بن الوليد 2017"، والذي تستمر فعالياته حتى 22 أبريل الجاري، وذلك فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة للبلدين.

ووصلت العناصر المشاركة من مملكة البحرين لمصر، تمهيدًا لتنفيذ فعاليات التدريب الذي يتضمن العديد من الأنشطة والبيانات العملية لنقل وتبادل الخبرات والتدريب على مهام عمل الوحدات الخاصة، والمهارات القتالية الخاصة بمقاومة الإرهاب وتحرير الرهائن والمحتجزين، وتنفيذ الرمايات النمطية وغير النمطية، واقتحام المنشآت والمباني وتطهيرها من العناصر الإجرامية المسلحة.

يأتي التدريب في ضوء العلاقات الأخوية والتاريخية الوثيقة بين البلدين والشعبين، وتنسيق الجهود بين جيشي البلدين، وصولا إلى أعلى معدلات الكفاءة القتالية والاستعداد لمواجهة المخاطر والتحديات المشتركة التي تستهدف أمن واستقرار المنطقة.

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