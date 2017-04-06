رئيس «لجنة زيارة بابا الفاتيكان» يعلن تفاصيل 26 ساعة يقضيها فرنسيس في مصر

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«26 ساعة» فقط يقضيها البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، في مصر، خلال زيارته لها المقررة يومي 28 و29 أبريل الجاري – بحسب الأنبا عمانوئيل، مطران الأقصر للأقباط الكاثوليك، ورئيس اللجنة المنسقة للزيارة.

أعلن الأنبا عمانوئيل عن تفاصيل هذه الزيارة، خلال مؤتمر صحفي عقدته اللجنة في مقر بطريركية الأقباط الكاثوليك بالقاهرة، صباح الخميس، وقال إنها «تحمل رسالة لكل العالم مفادها إن مصر آمنه ومستقرة».

ووصف عمانوئيل قرار البابا بزيارة مصر، بأنه ردًا للزيارة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والبابا تواضروس الثاني، بابا الأقباط الأرثوذوكس، والدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إلى الفاتيكان.

وأضاف، خلال كلمته، أن هذه الزيارة لها أبعاد هامة، أولها تأكيد العلاقات الجيدة بين الدولتين (الفاتيكان ومصر)، والتي يمر عليها هذا العام 70 سنة، وتشهد توافقًا في أمور عديدة، أما البعد الثاني؛ فهو أنها زيارة رعوية لتفقد الكنيسة الكاثوليكية وخدماتها في مصر.

واعتبر عمانوئيل، أن الحوار الديني بين بابا الفاتيكان والعالم الإسلامي وتحديدًا الأزهر الشريف، هو البعد الثالث المهم في الزيارة، حيث سيلتقي البابا بشيخ الأزهر خلال «مؤتمر السلام» يوم 28 إبريل، واصفًا العلاقات بين الطرفين بـ«الوطيدة جدًا» والمتوافقة حول نشر السلام ورفض العنف إلى جانب العديد من القضايا مثل قضية الإجهاض، الذي اعتبراه «قتلًا للروح».

البعد الرابع في هذه الزيارة – بحسب عمانوئيل – هو تأكيد العلاقة «الحميمة» بين الكنيستين الكاثوليكية والأرثوذوكسية: «يقدر الفاتيكان أن أول زيارة خارجية للبابا تواضروس كانت إلى هناك، والتواصل مستمر بين الطرفين، حيث أجرى البابا فرنسيس اتصالات بالرئيس السيسي والبابا تواضروس وقت قتل الأقباط في ليبيا، وأيضًا في غضون حادث تفجير الكنيسة البطرسية».

وأشار الأنبا عمانوئيل إلى أمنية البابا فرنسيس لزيارة الفقراء وذوي الاحتياجات الخاصة في مصر، كما اعتاد في كل زياراته لأي بلد، لكن لم يتمكن من ذلك بسبب ضيق الوقت.

وفيما يخص استقبال البابا في المطار، ومقر إقامته، قال: «إن هناك بروتكولًا معروفًا سيتبع في هذا الشأن، وليس لدي ما أقوله أكثر من ذلك».

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وردًا على سؤال أحد الصحفيين الإيطاليين بشأن الأوضاع في مصر، قال رئيس اللجنة: «أقول للدولة الإيطالية، إن مصر آمنه، وإن مسيحي مصر يتمتعون بحقوق متساوية مع المسلمين، وفي 30 يونيو أنقذنا الله من الغرق».

وعن إمكانية مناقشة قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، خلال الزيارة، علق عمانوئيل: «حادث ريجيني مؤلم، لكن الدولة المصرية تبذل كل جهد ممكن وتستجيب لكل طلبات الجانب الآخر لكشف الحقيقة، وليس لدي علم ما إذا كان الأمر ضمن جدول المناقشة أم لا».

حضر المؤتمر إلى جانب الأنبا عمانوئيل، رئيس اللجنة، كل من نائبه، الأب هاني باخوم، والمتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية، الأب رفيق جريش.

كانت الكنيسة الكاثوليكية قد أصدرت بيانًا رسميًا هذا الأسبوع، للإعلان عن برنامج الزيارة، وجاء فيه «أن البابا سيصل إلى القاهرة في رحلته القادمة من روما في الساعة الثانية بعد ظهر يوم الـ 28 من أبريل، سيعقبه استقبالًا رسميًا في مطار القاهرة، سيتوجه بعده إلى القصر الرئاسي للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي».

ويتضمن البرنامج، بحسب البيان، توجه البابا عقب لقاء الرئيس السيسي إلى لقاء شيخ الأزهر، أحمد الطيب، وسيحضرا معًا المؤتمر العالمي للسلام لإلقاء كلمتيهما، ثم يلتقي بالبابا تواضروس في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وسيكون لهما كلمة مشتركة عقب اللقاء.

وفي اليوم التالي من الزيارة، الموافق 29 أبريل، سيقيم البابا فرنسيس القداس الإلهي في الساعة العاشرة صباحًا، والذي لم يعلن رسميًا مكانه، لكن كشفت مصادر كنسية لـ«التحرير» عن أنه من المرجح أن يكون في الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي على غرار ما فعله البابا يوحنا بولس الثاني أثناء زيارته لمصر عام 2000.

وفي الساعة الثالثة عصرًا من اليوم نفسه، سيحضر البابا لقاء صلاة مع رجال الإكليروس، والرهبان والراهبات، وسيلقي كلمة خلالها، تعقبها مراسم الوداع، على أن يتوجه في الساعة الخامسة إلى مطار القاهرة للمغادرة إلى روما.