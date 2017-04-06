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مستشفى ببنها تطرد طفلا رغم تدهور حالته.. والأم: «ابني بيضيع»

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مستشفى ببنها تطرد طفلا رغم تدهور حالته.. والأم: «ابني بيضيع» مستشفى ببنها تطرد طفلا رغم تدهور حالته.. والأم: «ابني بيضيع»

التحرير

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قطار الإهمال الطبي لا يتوقف، يستمر في طريقه، محطة تلو الأخرى، يختلف الضحايا ما بين رجل وشاب وسيدة وطفل، والجاني حرُ طليق، حيث تكتفي وزارة الصحة بفتح تحقيق "وهمي" دون محاسبة المقصرين.

الطفل إبراهيم علاء إبراهيم، آخر ضحايا الإهمال الطبي، بعدما امتنع أطباء مستشفى الأطفال التخصصي ببنها عن علاجه، وطالبوا أسرته الفقيرة على علاجه بالخارج، رغم أنه يعاني من عدم اكتمال الرئة وعدم وصول الأكسجين للمخ.

"ابني اتولد تعبان وماكناش لاقيين حضانة، وتم حجزه بمستشفى خاص 10 أيام بأسعار كبيرة لحد ما يفضى مكان بمستشفي الأطفال التخصصي"، تقول والدة الطفل، إنهم لم يستطيعوا توفير مصروفات تلك المستشفى، فنُقل إلى مستشفى الأطفال لتبدأ المعاناة مع شراء كافة المستلزمات علاوة على سوء المعاملة.

وأضافت الأم، أنه منذ شهرين تم وضع خراطيم للمعدة لتوصيل الغذاء للطفل، وشفط الدم من الرئة، وأخبرهم الأطباء بوجود عيب خلقي، وسط مطالبات بعلاجه بالخارج "ماعندناش علاج له واعملوا قصة الطعام والشفط دي  في البيت"، لافتة بأن الفريق الطبي قاموا بتهديدهم "لوماخدتهوش هنخرجه إحنا.. فقمنا بإخراجه غصب عننا".

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وناشدت أسرة الطفل، محافظ القليوبية ووكيل وزارة الصحة بالتدخل لإنقاذ الطفل، وإيجاد مكان له بالمستشفى، وتقديم الرعاية الطبية.

من جانبه، قال الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، إن تم إرسال لجنة لبحث الموضوع، والتواصل مع أسرة الطفل؛ وإيجاد حلول سريعة لمساعدته.

وأضاف "الطباخ"، في تصريحات للتحرير، إن اللجنة تضم الدكتورة هبة سرحان، استشاري الأطفال المبتسرين،  والدكتور أشرف الشافعي، مدير عام المستشفيات.

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التحرير

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