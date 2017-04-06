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98 مليون جنيه إيرادات شركة «النقل والهندسة»

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98 مليون جنيه إيرادات شركة «النقل والهندسة» 98 مليون جنيه إيرادات شركة «النقل والهندسة»

التحرير

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عقدت الجمعية العامة لشركة النقل والهندسة، اليوم الخميس، برئاسة السفير ياسر النجار، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية؛ لمناقشة موازنة الشركة التخطيطية للعام المالي 2017-2018.

اعتمدت الجمعية، الموازنة التخطيطية للشركة، مطالبة بالعمل على استغلال الطاقات الإنتاجية، بما يعود بالنفع على الشركة، وفوضت الشركة السفير ياسر النجار، بإعادة تشكيل مجلس الإدارة.

من جانبه، استعرض أيمن خميس، رئيس مجلس إدارة شركة النقل والهندسة، مؤشرات الموازنة التي تستهدف تقليل الخسائر بنسبة 25%، مؤكدًا أن الشركة تستهدف تحقيق 320 مليون جنيه إيرادات العام المالي 2017-2018.

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أضاف خميس، أن الشركة حققت العام المالي الماضي إيرادات بلغت 98 مليون جنيه، فيما حققت خلال النصف الأول من العام الحالي نحو  43.4 مليون جنيه، مؤكدًا أن الشركة تستهدف تصنيع  47 ألف إطار ركوب ونصف نقل العام المقبل، و136 ألف إطار نصف نقل عادي.

أشار خميس - إلى أن الأجور تصل لنحو 144 مليون جنيه، ما يستوجب الوصول بقيمة الإنتاج إلى مليار جنيه وتستهدف الشركة تقليل الخسائر إلى 122 مليون جنيه.

 

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التحرير

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