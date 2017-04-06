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القوات الخاصة البحرينية تتدرب في مصر

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القوات الخاصة البحرينية تتدرب في مصر القوات الخاصة البحرينية تتدرب في مصر

التحرير

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بعد أيام من انتهاء تدريب حمد ٢ المشترك مع القوات المصرية في البحرين، وصلت عناصر من القوات الخاصة البحرينية، إلى القاهرة، تمهيدا لتنفيذ التدريب المشترك "خالد بن الوليد 2017"، مع القوات الخاصة المصرية، وذلك فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة لكلا البلدين.

ويتضمن التدريب الذي تستمر فعالياته حتي الثاني والعشرين من أبريل الجاري، العديد من الأنشطة والبيانات العملية لنقل وتبادل الخبرات والتدريب على مهام عمل الوحدات الخاصة، والمهارات القتالية الخاصة بمقاومة الإرهاب وتحرير الرهائن والمحتجزين، وتنفيذ الرمايات النمطية وغير النمطية، واقتحام المنشآت والمباني وتطهيرها من العناصر الإجرامية المسلحة. 

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التدريب يمثل محطة جديدة في العلاقات العسكرية بين البلدين والتي تشهد دعما للتعاون في مجال التدريب المشترك وتبادل الخبرات القتالية.

كما تلقي بظلال من التناغم مع تأكيد  القيادة السياسية علي أمن الخليج في ضوء العلاقات الأخوية والتاريخية الوثيقة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وتنسيق الجهود بين القوات المسلحة لكلا البلدين، وصولاً إلى أعلى معدلات الكفاءة القتالية والاستعداد لمواجهة المخاطر والتحديات المشتركة التي تستهدف أمن واستقرار المنطقة.

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التحرير

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