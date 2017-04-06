محافظ أسوان: التماسيح لا تستنزف الثروة السمكية في بحيرة ناصر

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أكد اللواء مجدي حجازي، محافظ أسوان، أنه لا صحة لما تردد مؤخرا بأن التماسيح تستنزف الثروة السمكية ببحيرة ناصر، مشددا على أنها لا تتغذى على الأسماك فقط.

وقال "حجازي"، في تصريحات للتحرير، إن لجنة من وزارتي الزراعة والري زارت المحافظة مطلع الأسبوع الجاري، أكدت في تقريرها أن أعداد التماسيح داخل البحيرة لا تتعدى 120 ألف تمساح، مؤكدا "هذه الأعداد لا تثير أية مخاوف".

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وأضاف المحافظ، أن هيئة تنمية بحيرة ناصر بصدد إعداد دراسة للاستفادة من تواجد التماسيح بالبحيرة اقتصاديا وسياحيا، وذلك بالتنسيق مع جهات أخرى؛ لإقامة بحيرة صناعية مخصصة لتربية التماسيح للاستفادة من جلودها في الصناعات الجلدية، وتحويل هذه المنطقة إلى مزار سياحي.

وأشار محافظ أسوان، إلى أن وجود التماسيح له دور في إحداث التوازن البيئي داخل بحيرة ناصر، خاصة أنها تتغذى على أسماك القرموط.