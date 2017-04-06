أخبار عاجلة

جولة إعادة بين حبيب وعسكر على مقعد «المصيلحي» بالشرقية -
فيديو.. أديب عن فيديو «صاعقات القلوب»: «ربنا هيورينا فيكوا يوم» -
بعد رؤية صورته بالتلفزيون.. متهم بـ«تفجير الكنيسة» يصرخ: «معملتش حاجة» -
شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | راغب علامة و أمير طعيمة وهند صبري | الحلقة كاملة -
غلق طريق "الخارجة أسيوط" بسبب العواصف -
توقف حركة الصيد في دمياط لسوء الأحوال الجوية -
مساء الأنوار: اتحاد الكرة يصرف 3 مليون جنيه للحكام متأخرات -
بالصور.. عزاء شعبي لشهداء تفجيري طنطا والإسكندرية -
مؤشرات أولية.. "حبيب" يقترب من خلافة "المصيلحي" في أبو كبير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

محافظ أسوان: التماسيح لا تستنزف الثروة السمكية في بحيرة ناصر

Google+ Print
محافظ أسوان: التماسيح لا تستنزف الثروة السمكية في بحيرة ناصر محافظ أسوان: التماسيح لا تستنزف الثروة السمكية في بحيرة ناصر

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أكد اللواء مجدي حجازي، محافظ أسوان، أنه لا صحة لما تردد مؤخرا بأن التماسيح تستنزف الثروة السمكية ببحيرة ناصر، مشددا على أنها لا تتغذى على الأسماك فقط.

وقال "حجازي"، في تصريحات للتحرير، إن لجنة من وزارتي الزراعة والري زارت المحافظة مطلع الأسبوع الجاري، أكدت في تقريرها أن أعداد التماسيح داخل البحيرة لا تتعدى 120 ألف تمساح، مؤكدا "هذه الأعداد لا تثير أية مخاوف".

شاهد أيضا

وأضاف المحافظ، أن هيئة تنمية بحيرة ناصر بصدد إعداد دراسة للاستفادة من تواجد التماسيح بالبحيرة اقتصاديا وسياحيا، وذلك بالتنسيق مع جهات أخرى؛ لإقامة بحيرة صناعية مخصصة لتربية التماسيح للاستفادة من جلودها في الصناعات الجلدية، وتحويل هذه المنطقة إلى مزار سياحي.

وأشار محافظ أسوان، إلى أن وجود التماسيح له دور في إحداث التوازن البيئي داخل بحيرة ناصر، خاصة أنها تتغذى على أسماك القرموط.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
جولة إعادة بين حبيب وعسكر على مقعد «المصيلحي» بالشرقية

جولة إعادة بين حبيب وعسكر على مقعد «المصيلحي» بالشرقية

فيديو.. أديب عن فيديو «صاعقات القلوب»: «ربنا هيورينا فيكوا يوم»

فيديو.. أديب عن فيديو «صاعقات القلوب»: «ربنا هيورينا فيكوا يوم»

بعد رؤية صورته بالتلفزيون.. متهم بـ«تفجير الكنيسة» يصرخ: «معملتش حاجة»

بعد رؤية صورته بالتلفزيون.. متهم بـ«تفجير الكنيسة» يصرخ: «معملتش حاجة»

بالفيديو.. خالد الجندي: هناك حديث قدسي يعالج جميع الأمراض

بالفيديو.. خالد الجندي: هناك حديث قدسي يعالج جميع الأمراض