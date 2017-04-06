حوار| رئيس نادي القضاة: نحن من يدير الأزمة.. ولم نطلب وساطة أحد

التحرير

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عبرنا عن رأينا فى الأزمة بالسند القانوني والدستوري وليس بـ"الذراع".. ونرفض المساس بحقوقنا

ننتظر عودة الرئيس من أمريكا لحل الأزمة.. ولم نسعَ لصدام مع أى جهة

لم تحدث اتصالات مباشرة بيننا وبين رئيس مجلس النواب.. واستقلال القضاء ليس منحةً من أحد

قال المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي القضاة، إن الحفاظ على استقلال القضاء واحترام أحكام الدستور هو الحل الوحيد لأزمة القضاء مع البرلمان، مشيرًا إلى أن القضاة فى انتظار تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي لحسم القضية نهائيًّا.

وأوضح رئيس نادي القضاة خلال حواره مع «التحرير»، أن نادي القضاة هو من يدير الأزمة من الألف للياء دون تدخل أو وساطة من أحد، مؤكدًا أن القضاة قادرون على الحفاظ على حقوقهم، نافيًا وجود اتصالات مباشرة بينهم وبين رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال.

وأضاف عبد المحسن أن الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة للقضاة ليست مطروحة حاليًا، مشيرًا إلى أن هناك رغبة فى حل الأزمة بالحوار وكل الأساليب الودية.. وإلى نص الحوار..



أين وصلت أزمتكم مع البرلمان بشأن تعديلات قانون السلطة القضائية؟

نحن حاليًّا فى مرحلة هدوء، وننتظر عودة الرئيس عبد الفتاح السيسي من أمريكا لنرى رؤيته فى القضية المُثارة حاليا، وأتوقع أن يكون هناك تجاوب وحل للأزمة قريبًا، ونحن من جانبنا عبرنا عن رؤيتنا كما عبر مجلس القضاء أيضًا عن موقفه من الأزمة الحالية، وننتظر تدخل الرئيس، وأؤكد أننا لم نسعَ لصدام مع أى جهة ولكننا نحافظ فقط على حقوقنا، ولدينا ثقة كاملة فى حكمة الرئيس فى هذا الأمر، ولدينا قناعة أن الحوار هو السبيل لحل تلك الأزمة، وأقولها صراحة: "لن نتنازل عن استقلال القضاء تحت أى ظرف من الظروف".

هل تستشعر وجود تربص من قبل مجلس النواب بالقضاة خصوصا بعد تعديلات السلطة القضائية واعتزام أحد النواب تقديم مشروع قانون لخفض سن القضاة؟

لا أعتقد أنه يوجد ما يدعو للتربص، ولكننا نقول إن ما يحكمنا ويحكم مجلس النواب وجميع السلطات بالدولة هو الدستور، ولا يوجد ما يستدعي التربص، فالقضاء هو عماد استقلال الوطن، ونتمنى من كل سلطة من سلطات الدولة أن تلتزم بأحكام الدستور، وأؤكد أن تعديل نص المادة 44 من قانون السلطة القضائية مخالف للدستور بشكل واضح، لأن الدستور نص على مبدأ الفصل بين السلطات، بينما مشروع القانون منح لرئيس الجمهورية وهو رئيس السلطة التنفيذية الحق فى تعيين رئيس محكمة النقض وفقا لنص المادة 139 من الدستور، وهو أمر يتعارض مع الدستور، كما أن مجلس النواب تعجل في مناقشته دون العرض على مجلس القضاء الأعلى، بما يعد إساءة بالغة واستهانة بالقضاء، لذلك نرفض أي تغول من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، وأؤكد أن موقفنا لا علاقه له بتقييم عمل وأداء البرلمان، لأن الشعب هو من اختار نوابه فى البرلمان، ونحن لا نستطيع تقييمه، والتزامًا بالمبدأ الذى ننادي به وهو الفصل بين السلطات نترك أمر تقدير أداء البرلمان للشعب الذى اختاره.

خاض القضاة معارك عديدة طوال الفترة الماضية لا سيما فى فترة الإخوان من أجل اقتناص حقوقهم، فكيف تنظر إلى تلك المعركة؟

لا أريد أن أصف المشهد بالمعركة، ولكننا ننظر لها على كونها خلافا فى بعض وجهات النظر الدستورية، وحتى الآن كل ما يطالب به القضاة هو الحرص على استقلال القضاء واحترام أحكام الدستور، فنحن فى بلد سيادة القانون وهى التي تفرض على الجميع احترام الدستور لأنه أبو القوانين، وحينما عبرنا عن رأينا كان بالسند القانوني والدستوري، ولم نقل إننا لا نريد أن يقترب أحد منا بالذراع، لأننا نعلم علم اليقين أن استقلال القضاء لمصلحة المتقاضين لا القاضي، وحقوقنا مصونة "ونقدر نصونها كويس جدا"، فاستقلال القضاة ضمانة للمتقاضي لا للقاضي،"والعدل أساس الملك، ولن يتحقق العدل إلا إذا كان القضاء مستقلا"، ونرفض أى انتهاك لاستقلال القضاء.

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هل جرت أية اتصالات بينك وبين رئيس مجلس النواب على عبد العال لحل الأزمة؟

لم تحدث اتصالات مباشرة بيننا وبين رئيس مجلس النواب، ونحن عبرنا عن رأينا بكل وضوح، ونرى أن الاتصال ليس مُجديًا، لأن كل طرف أصبح يعرف موقف الطرف الآخر من القضية، ونحن حاليا فى مرحلة انتظار الحلول، ولم يعد أمامنا سوى الانتظار، وحريصون على الابتعاد عن التصعيد فى أى اتجاه، وملتزمون بأساليب الحوار على أمل حل الأزمة قريبًا، وأؤكد أن مناط الأزمة ليس لإعلاء سلطة على أخرى وإنما لاحترام الدستور وأحكامه، فاستقلال القضاء وحياديته ليس منحة للقضاة، ولكنه ضمانة أساسية لحقوق وحريات المواطنين التي يفرضها الدستور.

وما موقفك من المُقترح الذى عرضه النائب البرلماني محمد أبو حامد بشأن اعتزامه تقديم مشروع قانون لخفض سن القضاة؟

الحديث عن خفض سن القضاة مجرد أفكار لدى صاحبها ومن اقترحها، وستبقى مجرد أفكار لا تستحق الرد.

هل تتوقع أن تكون مرحلة الحسم فى تلك الأزمة لدى الرئيس السيسي؟

نتمنى ذلك إن شاء الله، وأؤكد أن القضاة يكنون كل احترام وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى، لأن جميع الهيئات القضائية رفضت بشكل مُعلن النص المُعدل، وأؤكد أن الثوابت القضائية من صميم استقلال القضاء، والقضاة هم الأدرى بالأصلح لتولى شؤونهم دون غيرهم.

وهل عرض عليكم أحد الوساطة لحل الأزمة أو طلبتم أنتم ذلك؟

هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق، وأؤكد أنه مع احترامي الكامل لشيوخ القضاة، ولكنني أؤكد أن مجلس إدارة نادي القضاة هو من يدير الأزمة من الألف للياء دون وساطة أو تدخل من أحد، وأكرر تأكيدي أن الحل الوحيد لتلك الأزمة هو الحرص والحفاظ على استقلال القضاء واحترام أحكام الدستور "ومافيش حل تاني".

وهل خيار الدعوة لانعقاد جمعية عمومية طارئة للقضاة مطروح حاليا؟

هذا الخيار غير مطروح حاليًّا، لوجود خيارات أخرى لحل الأزمة، لذلك أكرر تأكيدي أننا فى دولة سيادة القانون ونحترم الجميع، وسنلجأ لجميع الطرق القانونية والشرعية للحفاظ على استقلال القضاة ونطالب الجميع بتحمل المسئولية، ونحن نتابع وندير الأزمة وفقًا لمقتضيات الأحداث.

ولو افترضنا الأسوأ ولم يتم الوصول إلى حلول ودية لإنهاء الأزمة الحالية، كيف سيكون موقفكم؟

لا نريد أن نفترض الأسوأ، ولكننا نتمنى الخير، وأن نصل إلى حل حقيقي ينهي تلك الأزمة، و"تفاءلوا بالخير تجدوه".