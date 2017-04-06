النائب علاء عبد النبي: مصر عازمة على استئصال الفساد والرشوة

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أشاد النائب علاء عبد النبي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بالتحركات الفاعلة للدولة ممثلة في هيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات للتصدي للفاسدين والمرتشين وملاحقتهم، وأعتبر أنها ضربة جديدة على رؤوس الفاسدين والمرتشين.

وقال في بيان، اليوم، الخميس، إن تكرار القبض على الفاسدين والمرتشين في جهات عدة، يؤكد أن مصر عازمة على اقتلاع جذور الفساد والرشوة خصوصا، أن الوطن دفع ثمنا فادحا جراء هذه الظاهرة على مدى عقود.

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وأوضح أن مصر، في هذه الظروف الراهنة لا يمكن أن تتهاون في أى فساد أو انحراف لأن فاتورة ذلك مستقبلا ستؤدي إلى نتائج وخيمة، مالم يتم ملاحقة هؤلاء اللصوص والفاسدين بأقصى عقوبة.

كانت هيئة الرقابة الإدارية تمكنت من ضبط محاسب بجهاز حماية أملاك هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالإسكندرية، لطلبه وحصوله على مبلغ 320 ألف جنيه على سبيل الرشوة، وكشفت هيئة الرقابة الإدارية أن المحاسب طلب الرشوة نظير إنهاء إجراءات تحويل قطعة أرض من نشاط زراعي إلى نشاط سكني.