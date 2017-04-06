بالفيديو| اكتشف كيف يسرقك بائع الطماطم؟

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ذهبت "علياء.أ" لشراء اثنين كيلو من الطماطم، ولكنها علمت أن سعر الكيلو الواحد 11 جنيهًا، فقررت شراء كيلو واحد، واشترط البائع أن يعبئ هو الطماطم أمام أعينها، رافضًا أن تنتقي هي الطماطم الجيدة، فوافقت، ودفعت ثمن الكيلو وعادت إلى منزلها.

ولكن "علياء.أ" اكتشفت بعد العودة لمنزلها وأثناء إخلاء محتويات "شنطة السوق" وجدت أن البائع وضع طماطم أخرى ولكنها «فاسدة»، غير التي رأتها بعينيها، فصدمت وتساءلت كيف حدث ذلك، الفيديو القادم -تناوله عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي- يوضح كيف تم خداعها.