موقع إسرائيل نيتس الألماني يكشف عن صفقة القرن بين السيسي وترامب

سمر العشري

ذكر موقع إسرائيل نيتس الألماني في تقرير له أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي فى البيت الأبيض لإجراء محادثات يوم الأثنين الماضي، وتناول أول إجتماع للرئيسين قضية تحقيق السلام بين فلسطين و إسرائيل والمعروفة ب”صفقة القرن” لنشر السلام في الشرق الأوسط .

وأشار الموقع إلى قول الرئيس السيسي أثناء إجتماعه مع الرئيس ترامب أن بلاده تسعى حثيثا ولا تزال إلى حل شامل وعادل لهذه القضية مشيرا إلى إقامة دولة فلسطينية وفقا لحدود عام 1967 مشتملة القدس الشرقية عاصمة لها، وكان على جدول أعمال الإجتماع الأول للزعيمين أفكار لحضور قمة سلام فلسطينية إسرائيلية محتمل إجراؤها في الصيف القادم في واشنطن .

ووصف التقرير الأجواء التي جمعت الرئيسين ب”الإيجابية و الحارة” واعتبرت لقاء ترامب بالسيسي جزء من خطة كبيرة لإيجاد حل للصراع بين إسرائيل و فلسطين وتطرقت لقول السيسي “إن السلام بين فلسطين وإسرائيل هو “صفقة القرن ” التي نسعى لعقدها جميعنا ” .

وفي إطار ذلك قد أجاب ترامب مؤكدا علي دعمه المطلق للسيسي من خلال قوله ” لديك صديق عظيم وحليف قوي في الولايات المتحدة وأوضح أن مساعدة ترامب لمصر تختلف كليا عن نهج الرئيس السابق باراك أوباما وإدارته ” .

المصدر:مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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