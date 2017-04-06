بيان من الداخلية تكشف فيه تفاصيل انفجار المحلة

كشفت مصادر أمنية بمديرية أمن الغربية، عن تفاصيل الانفجار الذي وقع ونتج عنه حريق هائل في منزل بقرية نمرة البصل في مدينة المحلة الكبرى، كما نتج عنه وقوع عدد من الإصابات، معظمها حروق ناتجة عن الحريق.

تفاصيل الواقعة

فقد اكد المصدر الأمني، بأن صوت الانفجار، ناتج عن انفجار أسطوانة بوتاجاز، مساء الأربعاء، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بسحجات وجروح سطحية وحروق، في حين هرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ونقلت المصابين إلى طوارئ مستشفى المحلة العام، لإسعافهم وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لإخماد نيران الحريق وتأمين حياة المواطنين.

كانت غرفة العمليات والطوراىء بديوان محافظة الغربية، قد تلقت إخطارًا من غرفة عمليات والطوارىء بمجلس ومركز ومدينة المحلة بانفجار أسطوانة غاز داخل منزل سكني مكون من 3 طوابق ملك “م.و”، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لإخماد نيران الحريق قبل امتدادها للمنازل المجاورة، في حين أفاد حي ثان المحلة بتلقيه بلاغ صادر في شأن الحادث من أحد أهالي القرية وإخطارها الجهات المعنية، فحُرر محضر بالواقعة.

المصدر:مصرفايف