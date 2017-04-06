سر «خاتم الكعبة» و«أفضل قُبلة من فنانة».. أسرار جديدة يكشفها سمير صبري

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك تسجيل سجل عبر الفيسبوك سجل عبر تويتر اضف تعليق سجل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق

حل الفنان سمير صبرى أمس الأربعاء ضيفًا على برنامج "فحص شامل" الذي تقدمه الإعلامية راغدة شلهوب عبر قناة "الحياة"، وأدلى بمختلف التصريحات عن حياته الشخصية والفنية، ويرصد موقع "التحرير- لايف" بالتقرير التالى أبرز ما جاء بالحلقة..

1- سر وفاة السندريلا

أكد سمير صبري أن الفنانة سعاد حسني لم تنتحر ولم يتم إلقاؤها من شرفة منزلها بلندن كما تصور البعض، خاصة وأن الطب الشرعي أدلى بعدم وجود أي كسور بالجثة.

وأضاف أنه من الممكن أنه تم قتلها بالغرفة ثم قام القاتل بوضع جثتها أرضًا حتى يقتنع الرأى العام بانتحارها، وتوقع حدوث خلاف في غرفة "السندريلا" قبل وفاتها أدى لضربها على رأسها من قبل أحدهم مما نتج عن وفاتها، وتابع أنه غير مقتنع بالشائعات التي تروّج حول قتلها من قبل المخابرات.

2- حقيقة علاقته بسماح أنور

كشف سمير حقيقة ارتباطه بالفنانة سماح أنور ورفضها الزواج منه كما أشاع البعض، وقال: "سماح أنور ست بحبها جدًّا جدًّا ومرتبط بها أسريًّا وعائليًّا، وفي وقت من الأوقات من عشرين سنة كان في فكرة أن نرتبط ببعض ولكن شغلت عقلي أنا وقلت فرق السن لا يسمح وأفضل أن نبقى أصدقاء أحسن ومازلنا أصدقاء"، ويذكر أن فارق السن بين الفنانين حوالى 29 سنة، حيث يبلغ سمير صبرى من العمر 80 عامًا بينما تبلغ سماح أنور 51 عامًا.

3- سبب انفصاله عن زوجته الإنجليزية

أوضح صبري سبب انفصاله عن زوجته الأجنبية "مورين"، قائلاً: "حبيت الفن أكتر من مورين وهذا سبب انفصالنا.. الفن فيروس موجود فيَّ من زمان مقدرش أتخلص منه ولا أحب أتخلص منه، لكن غلطتى عدم موازنتى بين أسرتى والفن".

4- كرهت التدخين لهذا السبب

صرّح سمير بأنه توقف عن التدخين لمدة 3 سنوات، قائلًا: "قعدت فترة أبطل وأرجع.. لحد ما كرهت التدخين بعد المرض اللي أصاب نور الشريف.. وفرق معايا صحيًّا جدًّا".

5- أحببت امرأة أصغر مني بـ25 سنة

حكى عن حبه قديمًا لفتاة كانت تصغره بـ25 عامًا، واستطرد أنه عندما فكّر بالموضوع بعقل وبجدية قرر إنهاء الموضوع، وتابع أنه كان يشهد ما يحدث لفنان يتزوج من فتاة أصغر منه وكيفية معاملتها له، ورفض ذكر اسم الفنان.

6- ممكن أرتبط بواحدة على غير ديانتي

قال سمير صبري: "تعلمت أن أحترم الآخر كما هو، يمكن لأني نشأت في مجتمع فيه اليهودي والمسيحي والمسلم عايشين مع بعض... وممكن أرتبط بواحدة على غير ديانتي.. ليه لأ.. ربنا إله واحد".

شاهد أيضا بالفيديو .. سمير صبري: « السيسي عمل في سنتين مشاريع رهيبة» سمير صبري: «بوست كل الفنانات اللي اشتغلت معاهم.. وأحلاهم ميرفت أمين» أحبها منذ 20 عامًا و«الدبلة» لا تزال في جيبه.. سمير صبري يكشف تفاصيل علاقته بسماح أنور بالفيديو.. خلاف بين محامي «الشيخ ميزو» وسمير صبري على الهواء سمير صبري يكشف: هل كانت «كاريوكا» تغير من سامية جمال؟ سمير صبري: «تحية كاريوكا قلعت عين دبلوماسي أمريكي بسبب فاتن حمامة»

7- ممكن أصاحب مثلي الجنس

رجّح سمير أنه من الممكن أن يصبح صديقًا لـ"مثلي الجنس" لكنه ضد الزواج بهذه الطريقة، وقال: "كل واحد حر في حياته.. إنما أن ضد زواجهم من بعض.. برضه لازم يبقى فيه حدود للأشياء".

8- بوسة ميرفت أمين الأحلى في حياتي

كشف سمبر صبري أنه قبّل جميع الفنانات اللاتي عمل معهن، وأشار إلى أن القبلة السينمائية حقيقية وليست فنية، وأضاف قائلاً: "أحلى قبلة اللي أتمنى الزمن يرجع وأعمل معاها فيلم فيه قبلات ميرفت أمين".

9- فنانة تزوجت زواج مصلحة

عارض سمير الزواج غير المتكافئ سنًّا، واستشهد بفنانة لم يذكر اسمها على الهواء، قال إنها تزوجت شابًّا أصغر منها بعد أن فضلته على رجل آخر وصفه بـ"الناضج الوقور"، واستنكر زواجها منها وعندما سألها قالت له: "أنا عايزة اللي يمرّضني مش اللي أنا أمرّضه"، لافتًا إلى أن زواجها يعد مصلحة وليس حبًّا.

10- تعرضت للخيانة

كشف الفنان سمير صبري عن تعرضه للخيانة، وقال: "أنا بطبعي شكاك وده اللي يخليني أتردد كتير قبل ما أدخل أي علاقة".

11- نشأت في بيت متدين جدًّا

تحدّث عن نشأته قائلاً: "والدي كان متدين جدًّا ويجمع بين الدنيا والدين وده اللي اتعلمته منه.. ووالدتي كانت طيبة جدًّا".

12- سر خاتم الكعبة

أوضح سبب ارتدائه الدائم لخاتم معين، قائلاً: "كنت قاعد قدام الكعبة في يوم جاني رجل شيخ ملتحي اداني خاتم مكتوب عليه الله.. وبألبسه بقالي 40 سنة ومهما ضاع مني بأرجع ألاقيه".

13- السيسي عمل بلاوي مشاريع

أشاد بالرئيس عبد الفتاح السيسي وبجهوده تجاه البلد، قائلاً: "الرئيس السيسي عمل بلاوي مشاريع في سنتين فقط، في ظل المؤامرات الخارجية".