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بالصور.. إزالة تعديات على شاطىء الأنفوشى وسط الإسكندرية

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مصراوي Masrawy

ازالة تعديات الشواطئ بالاسكندرية (1)ازالة تعديات الشواطئ بالاسكندرية (1)

ازالة تعديات الشواطئ بالاسكندرية (2)ازالة تعديات الشواطئ بالاسكندرية (2)

ازالة تعديات الشواطئ بالاسكندرية (3)ازالة تعديات الشواطئ بالاسكندرية (3)

ازالة تعديات الشواطئ بالاسكندرية (4)ازالة تعديات الشواطئ بالاسكندرية (4)

ازالة تعديات الشواطئ بالاسكندرية (5)ازالة تعديات الشواطئ بالاسكندرية (5)

الإسكندرية – محمد عامر:

شنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية بالتنسيق مع حى الجمرك، اليوم الخميس، حملة لإزالة التعديات وأعمال خرسانة على رمال شاطىء الأنفوشى أمام مسجد أبو العباس المرسي.

وقال اللواء أحمد حجازى، مدير إدارة السياحة والمصايف بالإسكندرية، في تصريحات صحفية، إنه تلقى شكوى من المواطنين تفيد بصب أحد الأشخاص خرسانة على شاطىء الأنفوشى المجاني، مشيرًا إلى تشكيل حملة لإزالة التعديات على الفور.

وأضاف مدير إدارة السياحة والمصايف، أن الحملة تهدف لإعادة هيبة الدولة وإزالة كافة التعديات والإشغالات على الشواطىء والتي أدت لحجب رؤية البحر قبل أيام من شم النسيم.

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