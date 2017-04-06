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محافظ الوادي الجديد يحظر زراعة النباتات المستهلكة للمياه

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محافظ الوادي الجديد يحظر زراعة النباتات المستهلكة للمياه محافظ الوادي الجديد يحظر زراعة النباتات المستهلكة للمياه

مصراوي Masrawy

محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد

الوادي الجديد- محمد الباريسي:
وجه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، بضرورة إحلال الري الحديث بدلاً من الري بالغمر وذلك لتوفير المياه، بالإضافة إلى حظر زراعة المحاصيل المستهلكة للمياه ووضع خطة بالتعاون مع قطاع الزراعة للاكتفاء الذاتي للمحافظة من الخضر والفاكهة .

كما أكد الزملوط، في بيان له، على ضرورة تعميم تجربة الصوب الزراعية بمراكز الشباب، والتي أجرتها مؤسسة آفاق بمركز بلاط وحققت نجاحًا كبيرًا، بالإضافة إلى ضرورة الاستفادة من الإمكانيات والخبرات العملية لكلية الزراعة في تنمية وتطور المجال الزراعي بالمحافظة

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