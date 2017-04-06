الأهلي يعلن قائمته للسوبر وكأس الكؤوس الإفريقي لكرة اليد

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كتب- احمد سعيد و أحمد شحاتة

أعلن عاصم حماد، المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي، قائمة اللاعبين المشاركة في بطولة السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس الإفريقية - والتي تسافر إلى المغرب، السبت المقبل.

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ضمت القائمة "كريم محمد السعيد ومحمد أحمد إبراهيم ومحمد عبدالوراث محمد وعمرو عبدالرحيم القليوبي والسيد محمد السيد وأحمد عبدالرحمن عبدالحميد وإسلام حسن محمود وإبراهيم محمد إبراهيم المصري وعمر مصطفى محمد مصطفى الوكيل ومحمود فايز نعيم ومصطفى أسامة محمد بشير ومحمد علي عبدالمطلب ومصطفى خليل عبدالمنعم ومحمود عاصم محمود حماد وهادي محمد رفعت وممدوح طه الحسيني ويحيى محمد يحيى الدرع وأبوالفتوح أحمد أبوالفتوح".

ويضم الجهاز الفني، عاصم حماد، مديرًا فنيًا، ومحمد عادل، مدربًا عامًا، وخالد العوضي، مديرًا إداريًا، وطارق النيداني، طبيبًا، وحسام أبوقريش، محللًا فنيًا، ومحمد يوسف غريب، مدلكًا، وأحمد قدري، أخصائي علاج.