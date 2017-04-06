سحر الهواري: زيارة «جيجز» لمصر تعظيم لدورها إفريقيا

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أشادت سحر الهواري، عضو اتحاد الكرة المصري، بزيارة ريان جيجز، نجم المنتخب الويلزي وفريق مانشستر يونايتد السابق، وسفير الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، مؤكدة أن اختياره لمصر، شرف كبير.

أضافت الهواري، أن اختيار "جيجز" لزيارة مصر، يعد تعظيمًا لدورها الكبير في إفريقيا، خاصة أن اللاعب المخضرم قيمة كبيرة، كما أن بلاده ستستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم في كارديف.

شاهد أيضا

جدير بالذكر أن "جيجز" يتواجد في القاهرة، بصحبة كأس تشامبيونز ليج، في رحلة سياحية، يطوف بالكأس عددًا من البلدان، إطار الحملة الترويجية لدوري أبطال أوروبا.