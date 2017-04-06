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قرار من النيابة بضبط وإحضار تلميذ بالصف السادس الابتدائي والسبب كارثي

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قرار من النيابة بضبط وإحضار تلميذ بالصف السادس الابتدائي والسبب كارثي قرار من النيابة بضبط وإحضار تلميذ بالصف السادس الابتدائي والسبب كارثي

في واقعة هي الأولى من نوعها أمرت النيابة العامة في شربين بضبط وإحضار تلميذ ابتدائي في الصف السادس، وذلك لقيامه بمحاولة اغتصاب زميلته في الصف الثاني بحمام المدرسة، كما أمرت النيابة بإحالة التلميذة للطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها.

وكان مدير أمن الدقهلية اللواء أيمن الملاح، قد تلقى إخطارًا من مدير المباحث اللواء مجدي القمري ، يفيد بوجود بلاغ بمركز شرطة شربين من والدة تلميذة تدعى “ص. م. م” عمرها 7 سنوات في الصف الثاني الابتدائي، واتهمت فيه زميلها ويدعى “م. ن. ب”، ويبلغ من العمر 11 سنه، باغتصاب ابنتها بالقوة في حمام المدرسة.

وكشفت التحريات أن مجموعة من التلاميذ دخلوا إلى حمامات المد\رسة على صراخ إحدى الطالبات، وفوجئو بتلميذ في الصف السادس وقد جردها من ملابسها ويحاول اغتصابها، فاستدعوا االمدرسين وتم تخليص البنت منه، واستكفت المدرسة باستدعاء ولي أمره، ولكن والد التلميذ أخذ ابنه وهرب خوفاً من القبض عليه.

 

المصدر:مصرفايف

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