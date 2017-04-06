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بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد

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بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد

تابعت قناة ” تن” جولات وزير في المجمعات الاستهلاكية، وتعتبر هي أولى جولات الكاميرات لوزير التموين الحالي، وأثناء حديث الوزير مع المواطنين في أحد المجمعات الاستهلاكية، مؤكداً أنه يجري تحديث للبطاقات في الوقت الحالي، حتى يتم توصيل الدعم لمستحقيه، وخاصة بعد ضبط العديد من البطاقات التي تصرف أكثر من أفرادها.

سيدة تهاجم وزير التموين “الأسعار نار”

عرض الإعلامي ” عمرو عبد الحميد” مقدم برنامج ” رأي عام”، المذاع على قناة ” تن” الفضائية، جولة الوزير، حيث هاجمت إحدى السيدات الوزير أثناء جولته قائله : ” أنت مجوع الشعب حرام عليك..الناس مش لاقية والأسعار نار، وأنا عاوزاك تجاوب، ومحدش لاقي حاجة والطماطم بعشرة جنيه حرام عليكم” على حد تعبيرها.

 

رد الوزير

من جانبه قال وزير التموين  متأنياً ” طيب خلاص” على حد قوله .

 

المصدر:مصرفايف

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