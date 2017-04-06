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رسمياً .. وزيرة التضامن الإجتماعي توافق على منح هذه الحالات معاشات استثنائية

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رسمياً .. وزيرة التضامن الإجتماعي توافق على منح هذه الحالات معاشات استثنائية رسمياً .. وزيرة التضامن الإجتماعي توافق على منح هذه الحالات معاشات استثنائية

وافقت اليوم الخميس الموافق 6 أبريل 2017، اللجنة العليا للمعاشات الاستثنائية، برئاسة الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الإجتماعي، بالجلسة التي انعقدت يوم الثالث من أبريل الحالي، على منح 1610 حالة، معاشات استثنائية.

الحالات التي وافقت وزارة التضامن على منحهم معاشات استثنائية

– أسر الشهداء والمصابين المدنيين من أبناء محافظة شمال سيناء، الذين أصيبوا في الهجمات الإرهابية المتطرفة، ويصل إجمالي عددهم 162 حالة.

– تم الإتفاق على منح معاشات استثنائية للحالات المرضية القاسية، والحالات الإجتماعية، والحالات الطارئة والعاجلة.

– حملة الأوسمة والانواط ممن أدوا خدمات جليلة للوطن.

جدير بالذكر، أن باقي المواطنين المستفيدين، من المعاشات، يطالبون وعلى رأسهم، البدري فرغلي، البرلماني السابق، ورئيس إتحاد أصحاب المعاشات، بأن تنظر الدولة إليهم، وتحقق مطالبهم المشروعة، المتمثلة في إقرار حد أدنى للمعاشات، يواكب الغلاء الذي يعاني منه الشعب هذه الأيام.

 

المصدر:مصرفايف

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رئيس قسم الأخبار