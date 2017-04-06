التضمان الاجتماعي تُعلن عن آخر موعد لتلقي طلبات حج الجمعيات الأهلية

سمر العشري

قامت وزارة التضامن الاجتماعى، بالإعلان بشكل رسمي عن آخر موعد لتلقي طلبات حج الجمعيات الأهلية، موضحة أن اليوم الخميس الموافق 6-4-2017 هو آخر موعد لتلقي طلبات التقديم لأداء فريضة الحج لأعضاء الجمعيات الأهلية لموسم حج 1438هـ/2017م.

وخصصت وزارة التضامن الاجتماعي نحو 12 ألف تأشيرة حج لأعضاء الجمعيات الأهلية، وذلك عقب زيادة حصة حجاج مصر هذا العام بنسبة 20% عن العام الماضى، وتم توزيعها على محافظات الجمهورية، وفقًا لنسبة تعداد سكان كل محافظة.

ومن المقرر أن يتم اختيار الحجاج عبر قرعة إلكترونية علنية تتم بمقر وزارة التضامن الاجتماعي وفقاً لعدد الطلبات المقدمة بكل محافظة تحقيقًا للعدالة فى فرص الفوز بتأشيرات الحج لهذا العام.

من جانبها أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، على أهمية تيسير جميع الإجراءات لأعضاء الجمعيات الأهلية والعمل على تلافي أية مشكلات أو سلبيات قد تواجه حجاج بيت الله الحرام، والعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة لحجاج الجمعيات الأهلية، ويشترط فى الجمعية التى سترشح أعضاءً راغبين فى أداء فريضة الحج هذا العام أن يكون قد مر على قيدها عامين على الأقل فى 1/1/2017، وألا يقل حجم مصروفاتها عن آخر سنة مالية وفقاً لميزانيتها عن 50 ألف جنيه.

الجدير بالذكر أن رئيس الإدارة المركزية للجمعيات الأهلية بوزارة التضامن الاجتماعي، أيمن عبد الموجود، أكد في وقت سابق أنه يشترط فى العضو الراغب فى التقدم لأداء فريضة الحج أن يكون مسجلاً بعضوية الجمعية قبل تاريخ 1/1/2017م، ولم يسبق له أداء فريضة الحج، وتحسب سابقة الحج اعتباراً من عام 2012، وأن يكون قادرًا على أداء مناسك الحج، وسيتم توقيع الكشف الطبى على الحجاج للتأكد من الحالة الصحية لكل حاج وقدرته على أداء المناسك وذلك من أجل سلامته.

المصدر:مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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