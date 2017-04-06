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الأمم المتحدة تطلب هدنة لمدة 72 ساعة في سوريا لتوصيل المساعدات

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الأمم المتحدة تطلب هدنة لمدة 72 ساعة في سوريا لتوصيل المساعدات الأمم المتحدة تطلب هدنة لمدة 72 ساعة في سوريا لتوصيل المساعدات

مصراوي Masrawy

الأمم المتحدة تطلب هدنة لمدة 72 ساعة في سوريا لتوص

جنيف - (د ب أ):

دعا مستشار الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، يان إيجلاند، إلى هدنة لمدة 72 ساعة في سوريا، لتوصيل المساعدات الإنسانية.

ويقول إيجلاند - الذي يتفاوض بشأن جهود الإغاثة الدولية في سوريا - إن هناك 400 ألف شخص محاصرين في منطقة الغوطة القريبة من دمشق وحدها.

وقال للصحفيين: "لا أحد يريد أن تكون هناك حلب ثانية"، في إشارة إلى معاناة مئات الالاف من الحصار العام الماضي.

وقال إيجلاند إن الأمم المتحدة تهدف حتى شهر مايو المقبل، إلى مساعدة مليون شخص في المناطق السورية التي انقطعت عنها المساعدات أو التي يصعب الوصول إليها، لكن السلطات الحكومية والمتمردين المسلحين لم يمنحوا الموافقات اللازمة لقوافل المساعدات.

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مصراوي Masrawy

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