العب «كاندي كراش» على الـ«ديسك توب»: تُنقص الوزن وتلهيكِ عن التفكير

سمر العشري

أطلق موقع y8space.com نسخة من اللعبة الشهيرة والأكثر رواجًا في العالم «كاندي كراش» للكمبيوتر، حيث يمكن اللعب من خلال استخدام «الماوس».

كانت اللعبة تصدرت قائمة شركة «أبل» للتطبيقات الأكثر رواجًا، والتي حققت أعلى نسب تحميل في «آب ستور» عام 2013.

وأكدت دراسة حديثة أن لعبة لها جاذبية وشعبية مثل Candy crush يمكن أن تساعد في إنقاص الوزن، وخلصت الدراسة إلى الأشخاص الذين لعبوا على الهاتف الذكي خسروا وزنًا بمعدل أكبر من المجموعة الثانية بنسبة 24%، وفسرت الدراسة ذلك بأن الألعاب الجذابة تلهيكِ عن التفكير في تناول حصص زيادة لأنها تأخذ كل تفكيركِ.

المصدر:المصري لايت

شبكةعيونالإخبارية

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