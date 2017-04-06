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"البحوث الإسلامية" ينظم دورة تدريبية لواعظات الأزهر السبت المقبل

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"البحوث الإسلامية" ينظم دورة تدريبية لواعظات الأزهر السبت المقبل "البحوث الإسلامية" ينظم دورة تدريبية لواعظات الأزهر السبت المقبل

مصراوي Masrawy

مجمع البحوث الإسلامية

كتب - محمود مصطفى:
ينظم مجمع البحوث الإسلامية، السبت المقبل، دورة تدريبية مكثفة لـ "واعظات الأزهر" في مختلف التخصصات الشرعية بمدينة البعوث.
وقال الدكتور محيي الدين عفيفي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن الدورة العلمية تستهدف مناقشة قضايا المرأة ونظرة المجتمع إليها، وبيان مكانتها وأنها شريك أساسي في بناء الأسرة والمجتمع، وإعداد الأجيال الصالحة.
وأضاف أن الدورة تركز على بيان معالم المنهج الأزهري في الوسطية والاعتدال وأهمية احترام المرأة والاعتراف بقدرتها على العطاء والتميز في شتى المجالات.
وأوضح عفيفي أن الدورة أيضاً يحاضر فيها كبار علماء الأزهر الشريف وشباب العلماء كل في تخصصه وتستمر على مدار الأسبوع المقبل، وتناقش العديد من القضايا المعاصرة التي تلامس حياة الناس وواقعهم.
وأشار عفيفي إلى أن الواعظات يمثلن عنصراً دعوياً مهمًا خاصة في هذا التوقيت الذي يعاني فيه المجتمع بمختلف أفراده ومكوناته من تحديات تحتاج إلى إعداد الكوادر النسائية من الواعظات اللاتي يتسمن بسعة الأفق والبعد عن التعصب، لتبصير الناس بحقيقة هذا الدين.​

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