وزير الاتصالات: السماح للمواطنين لتحديث بيانتهم حتى ٣٠ يونيو القادم

كتب- محمد غايات:

قال المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات، إن الهدف من قواعد البيانات الخاصة بالمواطنين، هي الاستفادة لتقديم خدمات لهم ومن أبرزها الدعم السلعي.

ولفت إلى أن اللجنة العليا للعدالة الاجتماعية التي عقدت اجتماعا اليوم الخميس، تم خلالها الاتفاق على فترة سماح للمواطنين لتحديث بياناتهم حتي ٣٠ يونيو القادم.

وأوضح "القاضي"، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أنه بالتعاون مع الوزارات المختلفة تم العمل علي بناء قواعد البيانات الصحيحة للمواطنين، في الخدمات السلعية والدعم السلعي لهم وتوفير بيانات( ٥٤) مليون و(٤٦٥) ألف مواطن، فيما يتعلق بالدعم السلعي.

وأشار المهندس ياسر القاضي، إلي أن الـ(19) مليون غير مستوفي البيانات، بعضهم لديهم أرقام قومية خاطئة وأخرين ليس لديهم بطاقات قومية نهائيا، لافتا إلى أن هناك ٣ شركات مقدمة لخدمات التموين.

وأكد وزير الاتصالات، أن المواطن غير مستوفي بياناته ستظهر له علامة حمراء عند صرف التموين.