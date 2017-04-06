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وزير التموين: لن يتم حذف أي مواطن من منظومة الدعم

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وزير التموين: لن يتم حذف أي مواطن من منظومة الدعم وزير التموين: لن يتم حذف أي مواطن من منظومة الدعم

مصراوي Masrawy

وزير في مؤتمر صحفي

كتب- محمد غايات:
أكد الدكتور علي المصيلحي - وزير التموين، أنه لا حذف لأي مواطن حتى الآن من البطاقات التموينية، مضيفًا أن الاستمارات التي يتم توزيعها على المواطنين لتحديث بياناتهم توزع مجانًا دون مقابل مادي.

وأضاف "المصيلحي" - في كلمته خلال مؤتمر صحفي المنعقد اليوم الخميس بمقر مجلس الوزاراء - أن ضبط الأسعار يتطلب توفير مزيد من السلع، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح ، ورئيس الوزراء في متابعةٍ مستمرة لأرصدة السلع الاستراتيجية.

وشدد وزير التموين والتجارة الداخلية، على أن الدولة ستضرب بيدٍ من حديد لكل من تسول له نفسه زيادة أية سلعة.

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مصراوي Masrawy

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