وزير التموين: لن يتم حذف أي مواطن من منظومة الدعم

كتب- محمد غايات:

أكد الدكتور علي المصيلحي - وزير التموين، أنه لا حذف لأي مواطن حتى الآن من البطاقات التموينية، مضيفًا أن الاستمارات التي يتم توزيعها على المواطنين لتحديث بياناتهم توزع مجانًا دون مقابل مادي.

وأضاف "المصيلحي" - في كلمته خلال مؤتمر صحفي المنعقد اليوم الخميس بمقر مجلس الوزاراء - أن ضبط الأسعار يتطلب توفير مزيد من السلع، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء في متابعةٍ مستمرة لأرصدة السلع الاستراتيجية.

وشدد وزير التموين والتجارة الداخلية، على أن الدولة ستضرب بيدٍ من حديد لكل من تسول له نفسه زيادة أسعار أية سلعة.