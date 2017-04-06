وزير التموين: تحديث البطاقات خلال أبريل ومايو القادم

كتب- محمد غايات:

قال الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين، أنه تم إجراء معالجات لقواعد المعلومات والبيانات فيما يتعلق بالبطاقات التموينية حيث أن هناك ٥٤ مليون و٤٥٥ ألف مستكمل للبيانات في البطاقات التموينية، وهناك ١٩ مليون الرقم القومي الخاص بهم لا ينطبق مع بياناتهم ولم يحدثوا بياناتهم.

وأضاف مصيلحي، في مؤتمر صحفي الخميس، أنه تم طباعة ٤،٥ مليون استمارة ووزعت على المحافظات وستكون متواجدة عند البقالين التموينين بشأن استكمال بيانات بطاقات التموين على أن يرفق المواطن بعد ملء الاستمارة صورة من بطاقته الشخصية.

وأكد مصلحي، أن تحديث البيانات سيكون خلال شهر أبريل الجاري ومايو القادم، موضحا أن المواطن الذي لم يحدث بياناته لن يكون مستفيد ولن نسمح بأن يصرف مواد مدعمه لأفراد غير معروفين.