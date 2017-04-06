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القبض على 3 طلاب بتهمة "القرصنة" على البنك الأهلي في الفيوم

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القبض على 3 طلاب بتهمة "القرصنة" على البنك الأهلي في الفيوم القبض على 3 طلاب بتهمة "القرصنة" على البنك الأهلي في الفيوم

مصراوي Masrawy

القبض على 3 طلاب بتهمة القرصنة

الفيوم – حسين فتحى

ألقت قوات الأمن بالفيوم، القبض على 3 طلاب بكلية الطب "هاكرز" بتهمة السطو على حسابات بعض العملاء في البنك الأهلي وأحد البنوك التشيكية، وتحويلها لشركات في الخارج، لاستيراد بضائع بهدف الاتجار فيها.

وقال بيان لمديرية أمن الفيوم، إن الطلاب الثلاثة تمكنوا من سرقة 15 ألف جنيه من البنك الأهلي، وتم ضبطهم أثناء استلامهم البضائع من أحدى شركات النقل بالفيوم, والتى كانت عبارة عن ساعات وأجهزة كهربائية.

وقال البيان إنه حُرر بالواقعة المحضر رقم 2360، مشيرًا إلى أن الطلاب قالوا في تحقيقات النيابة إنهم (كانوا يمزحون فيما بينهم)، فقررت حبسهم 4 أيام على زمة التحقيقات.

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