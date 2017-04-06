استعدادًا لعيد القيامة.. مدير أمن الإسكندرية يتفقد قوات تأمين الكنائس

الإسكندرية – محمد عامر:

تفقد اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، اليوم الخميس، عددًا من الكنائس بمنطقة سيدي بشر شرقي المدينة، منها كنيسة القديسين، وذلك لمتابعة الاستعدادات الأمنية لعيد القيامة المجيد.

وشدد"النمر" خلال الجولة على قوات تأمين دور العبادة المسيحية بتفعيل الحرم الأمني للمنشأة، وفحص المترددين عليها، والتأكد من تفعيل البوابات الإلكترونية للكشف عن المعادن.

ووجه مدير أمن الإسكندرية القوات باليقظة وتوسيع دائرة الاشتباه السياسي والجنائي، وعدم السماح بترك السيارات بجوار المنشأة، والانتشار الجيد للقوات حول الكنائس.

يشار إلى أن مدير الأمن اختتم جولته بتفقد قوات تأمين قلعة قايتباي، استعدادًا لأعياد شم النسيم.