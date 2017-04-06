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وزير البيئة: 66 مصنعا لتدوير القمامة في حاجة لإحلال وتجديد

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وزير البيئة: 66 مصنعا لتدوير القمامة في حاجة لإحلال وتجديد وزير البيئة: 66 مصنعا لتدوير القمامة في حاجة لإحلال وتجديد

التحرير

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تفقد الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، يرافقه عصام البديوي محافظ المنيا، اليوم الخميس، أعمال الإحلال والتجديد لمصنع تدوير القمامة بالظهير الصحراوي الغربي بمركز العدوة، تمهيدا لتشغيله.

يستهدف المصنع تدوير أكثر من 200 طن نفايات يوميا؛ للتقليل من التلوث الناتج عن حرق هذه المخلفات بصورة تقليدية.

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المصنع على مساحة 25 ألف متر، حيث بلغت التكلفة الإجمالية للتجديد 32 مليون جنيه ضمن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من خلال اتفاقية مبادلة الديون المصرية الإيطالية.
 
وقال "فهمي"، إن 66 مصنعا لتدوير القمامة والمخلفات الصلبة موزعة على مستوى محافظات الجمهورية، تحتاج إلى إعادة إحلالها وتجديد، لافتا بأنها ستساهم في الحد من التلوث البيئي، والقضاء على ظاهرة المقالب العمومية للقمامة.

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وأشار الوزير، إلى سعي الوزارة لطرح هذه المصانع على المستثمرين لإحلالها وتشغيلها وفقا لشروط ومعايير محددة ،مؤكدا أن الوزارة ستقدم يد العون والمساعدة للمستثمرين، وتسهيل كافة الإجراءات اللازمة على أن يتم البدء بالطرح للمصانع في محافظات "الغربية ـ كفر الشيخ ـ أسيوط ـ قنا".

كما وجه الوزير بتدريب وإعداد الكوادر البشرية والأيدي العاملة على كيفية استخدام المعدات الحديثة، ومراعاة الاشتراطات الصحية والبيئية وعوامل الأمان للعاملين أثناء تأدية عملهم.

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من جانبه، أوضح محافظ المنيا، أن المرحلة الثانية من المشروع تتضمن إنشاء مصنع لتدوير المخلفات البلدية الصلبة باستخدام تكنولوجيا حديثة لإنتاج سماد عضوي ذو جودة عالية ووقود مشتق من المخلفات، يستخدم في المصانع كثيفة الاستخدام للطاقة، إضافة إلى إنشاء محطة وسيطة للنفايات شمال المحافظة؛ لخفض كمية النفايات التي يتم التخلص منها بالمدفن الرئيسي.

تقدر حجم المخلفات المتولدة من شمال محافظة المنيا بمركزي العدوة ومغاغة أكثر من 112 ألف طن سنويا.

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التحرير

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