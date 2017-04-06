تدهور الحالة الصحية لسيدة العاشر المُضربة.. واستدعاء وزير القوى العاملة

التحرير

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تدخل السيدة نجوى فؤاد، إحدى عاملات شركة "هني ويل" للحلويات والشوكولاتة، يومها السادس في الإضراب عن الطعام احتجاجًا على منعها من دخول الشركة، و22 آخرين من دخول الشركة لوجود حكم قضائي صادر بفصلهم من العمل.

وقال هاني أبو الشيخ، عضو اللجنة النقابية للعاملين بالشركة، في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إنه تم نقل العاملة نجوى فؤاد لغرفة العناية المركزة بمستشفى التأمين الصحي بالعاشر من رمضان، بسبب إصرارها على استمرار إضرابها عن الطعام احتجاجًا على منعها من دخول الشركة بسبب صدور حكم قصائي ضدها، وعدد من زملائها باللجنة النقابية و العاملين بالشركة.

وقال ناصر، نجل السيدة نجوى، لـ"التحرير"، إن حالة والدته تزداد سوءًا يومًا تلو الآخر، منذ أن بدأت إضرابها السبت الماضي، ولا تستطيع التحدث لأحد، وأن المستشفى لم تقدم لها سوى المحاليل الطبية، ورغم ذلك حالتها غير مستقرة.

وانضم عبد الحميد محمد عبد الحميد، من عمال الشركة الممنوعين من العودة للعمل، لزميلته في إضرابها عن الطعام.

وقال لـ"التحرير": "بعد 22 سنة خدمة، وزميلتي اللي بقالها 33 سنة يخرجونا كده من غير ما حتى ناخد حقوقنا، هو احنا ليه محدش معبرنا، مدير الشركة بيدوس علينا بجزمته، من غير ما حد ينجدنا ويجيبلنا حقنا منه، والله احنا مش عاوزين أكتر من حقوقنا، يعني يحرمونا من أكل عيشنا ويتسببوا في موتنا واحنا عايشين بالعافية؟".

وحاولت التحرير التوصل مع الطبيب المعالج للحالة، لكنه رفض الحديث عن حالة السيدة نجوى فؤاد، أو عن العامل المضرب الذي انضم لزميلته اليوم بمستشفى التأمين الصحي بالعاشر.

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وقال أشرف الدوكار، رئيس اتحاد عمال العاشر من رمضان، في تصريحات للتحرير، إنه تواصل مع المستشار القانوني لمجلس إدارة الشركة، وينتظر الرد منهم لبحث الطرق الممكنة لحل أزمة العمال الممنوعين من دخول الشركة.

وأضاف الدوكار، أنه حاول إقناع السيدة نجوى بتعليق إضرابها، إلا أنها أصرَّت على استمراره حتى تنفيذ مطالبهم، إما بالعودة للعمل أو بصرف مستحقاتهم المالية، عن فترة العمل التي قضوها بالشركة والتي بدأت منذ عام 1983.

ومن جانب اتحاد العمال، قال محمد وهب الله، أمين عام اتحاد عمال مصر، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنه تم استدعاء وزير القوى العاملة، ومدير الشركة لمناقشته في أزمة العمال المفصولين والمضربين عن الطعام، في مستشفى التأمين الصحي بالعاشر.

وأضاف وهب الله، في تصريح خاص للتحرير، أن لجنة القوى العاملة ستناقش أزمة العمال في جلستها يوم الاثنين المقبل، وأنهم لن يتركوا الأمر يمر مرور الكرام، وخاصًة مع تفاقم حالة السيدة نجوى وانضمام عامل آخر معها في إضرابها عن الطعام.

وأضاف معلقًا: "أكيد احنا مش هنسبها كده لحد ما تموت، لازم نتدخل وبسرعة كمان عشان منبقاش قصاد كارثة منقدرش نحلها بعد كده".

وكان 10 من العمال من بينهم سيدتين، افترشوا الطريق أمام بوابة الشركة، بعد أن قام رئيس مجلس إدراتها بحذف أسماء 19 عاملًا من عمال الشركة، من بينهم 4 من أعضاء اللجنة النقابية، من بوابة الدخول والانصراف، كما قام بنقل 3 آخرين لفرع تابع للشركة بمدينة 6 أكتوبر، متعطل عن العمل.