وزير الكهرباء: إنتاج 4800 ميجاوات من محطة الطاقة النووية في 2028

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شدد وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، على أن خيار الطاقة النووية أصبح كأحد بدائل إنتاج الطاقة وتحلية المياه والتي يلبى احتياجات الدول بصورة نظيفة خيارا استراتيجياً ، يجب الإعداد له على المدى البعيد والمتوسط، ومن هذا المنطلق أعدت الهيئة العربية للطاقة الذرية تقريرًا حول أنشطة الدول العربية فيما يتعلق باستخدام التقنيات النووية في إنتاج الكهرباء وتحلية المياه.

وأضاف الوزير، اليوم الخميس، بالجلسة الافتتاحية للدورة الثانية عشرة لاجتماعات المجلس الوزاري العربي للكهرباء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أنه تم عقد المؤتمر العربي الثالث عشر للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية والذى أقيم في تونس في ديسمبر 2016، ويجري حاليا الإعداد والتحضير لإقامة المنتدى العربي الرابع المزمع إقامتـه بالمملكـة الاردنيـة في أغسطس 2017.

وأضاف شاكر أن مصر كان لها خطواتها فى تفعيل العمل ببرامج الطاقة النووية فى مجالات الإستخدامات السلمية، من حيث توفير البنية الأساسية اللازمة للتعامل مع تقنيات الطاقة النووية وكذلك الكوادر البشرية من علماء ومهندسين وفنيين قادرين على التعامل معها بهدف تحقيق رؤية مصر واهتمامها بتطوير التطبيقات السلمية للطاقة النووية.

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كما تم وضع الإطار التشريعي للاستخدامات السلمية للطاقة النووية وإعداد الدراسات الخاصة بالمراحل المختلفة لاستخدام الطاقة النووية بالاستعانة بالخبرات الوطنية والتعاون مع المنظمات الدولية وخاصة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وجاري اتخاذ الاجراءات اللازمة للبدء في تنفيذ المحطة النووية الأولي بالضبعة بقدرة حوالي 4800 ميجاوات من الطاقة النووية، ومن المتوقع دخولها الخدمة بحلول عام 2028.