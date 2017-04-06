شباب «المحافظين» يشارك في برنامج إعداد الكوادر بالمركز الأولمبي

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال محمد غنيم، أمين شباب حزب المحافظين، إن شباب الحزب شاركوا في البرنامج التدريبي لإعداد الكوادر الشبابية، والذي نظمتها وزارة الشباب والرياضة تحت عنوان "مواجهة الأفكار والإشاعات المغلوطة" بالمركز الأولمبي بمنطقة المعادي، إيمانًا من الحزب بتطوير العنصر الشبابي الذي هو وقود التطور المقبل من أجل النهوض بالمجتمع.

وشارك من أمانة الشباب بالحزب كل من محمد محمود عبد الباقي، والبدري محمد سليمان وإسراء صلاح الدين.

شاهد أيضا

وناقش البرنامج، في كافة جلساته، كلا من سيكولوجية الإشاعات، وإدارة المشاعر السلبية، والأمن القومي المصري، والتهديدات والتحديات الداخلية والخارجية، وحروب الجيل الرابع والانتماء الإيجابي، تنمية الوعي بالمجتمع، مهارات التواصل، والتواصل من أجل التغيير.