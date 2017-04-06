أخبار عاجلة

جولة إعادة بين حبيب وعسكر على مقعد «المصيلحي» بالشرقية -
فيديو.. أديب عن فيديو «صاعقات القلوب»: «ربنا هيورينا فيكوا يوم» -
بعد رؤية صورته بالتلفزيون.. متهم بـ«تفجير الكنيسة» يصرخ: «معملتش حاجة» -
شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | راغب علامة و أمير طعيمة وهند صبري | الحلقة كاملة -
غلق طريق "الخارجة أسيوط" بسبب العواصف -
توقف حركة الصيد في دمياط لسوء الأحوال الجوية -
مساء الأنوار: حالات إصابة العمود الفقري "الضهر والرقبة" للرياضيين .. د. محمد رشيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم

أستيقظ من نومه ولم يقل لزوجته " صباح الخير " فرفعت دعوي خلع

Google+ Print
أستيقظ من نومه ولم يقل لزوجته " صباح الخير " فرفعت دعوي خلع أستيقظ من نومه ولم يقل لزوجته " صباح الخير " فرفعت دعوي خلع

شهدت محافظة الإسكندرية واقعة غريبة وفريضة من نوعها بعدما أقامت زوجة دعوة خلع لزوجها بسبب عدم قوله لها ” صباح الخير ” عند استيقاظه من نومه، في واقعة لم تحدث من قبل، وتذكرنا بالفيلم الكوميدي للفنان هاني رمزي ” محامي خلع ” والذي أقام فيه دعوة خلع للبطلة بسبب أن زوجها ” يشخر ” أثناء النوم.

حيث تقدمت ” س. ص ” بزنانيري ” محافظة الإسكندرية بدعوة خلع للطلاق من زوجها، وكان المفاجأة عندما سألها القاضي ما هي الأسباب التي دفعتك لدعوة الخلع وتجعلك تبغضي المعيشة  معه، فأجابت الزوجة انه يستيقظ من نومه فيشعل سيجارته ولا يقول لي صباح الخير.. ثم يقول لي أحضري الفطار.. ثم يفطر وينصرف، وأصبح مشغولا عني في الفترة الأخيرة ومشغول دائما في شغله عني.

وقد تعجبت المحكمة كثيرا من الدافع الذي جعل الزوجة تطلب الخلع، وأجلت الدعوة للنطق بالحكم.

 

المصدر:مصرفايف

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار