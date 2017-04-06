أستيقظ من نومه ولم يقل لزوجته " صباح الخير " فرفعت دعوي خلع

سمر العشري

شهدت محافظة الإسكندرية واقعة غريبة وفريضة من نوعها بعدما أقامت زوجة دعوة خلع لزوجها بسبب عدم قوله لها ” صباح الخير ” عند استيقاظه من نومه، في واقعة لم تحدث من قبل، وتذكرنا بالفيلم الكوميدي للفنان هاني رمزي ” محامي خلع ” والذي أقام فيه دعوة خلع للبطلة بسبب أن زوجها ” يشخر ” أثناء النوم.

حيث تقدمت ” س. ص ” بزنانيري ” محافظة الإسكندرية بدعوة خلع للطلاق من زوجها، وكان المفاجأة عندما سألها القاضي ما هي الأسباب التي دفعتك لدعوة الخلع وتجعلك تبغضي المعيشة معه، فأجابت الزوجة انه يستيقظ من نومه فيشعل سيجارته ولا يقول لي صباح الخير.. ثم يقول لي أحضري الفطار.. ثم يفطر وينصرف، وأصبح مشغولا عني في الفترة الأخيرة ومشغول دائما في شغله عني.

وقد تعجبت المحكمة كثيرا من الدافع الذي جعل الزوجة تطلب الخلع، وأجلت الدعوة للنطق بالحكم.

المصدر:مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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