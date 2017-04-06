أخبار عاجلة

جولة إعادة بين حبيب وعسكر على مقعد «المصيلحي» بالشرقية -
فيديو.. أديب عن فيديو «صاعقات القلوب»: «ربنا هيورينا فيكوا يوم» -
بعد رؤية صورته بالتلفزيون.. متهم بـ«تفجير الكنيسة» يصرخ: «معملتش حاجة» -
شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | راغب علامة و أمير طعيمة وهند صبري | الحلقة كاملة -
غلق طريق "الخارجة أسيوط" بسبب العواصف -
توقف حركة الصيد في دمياط لسوء الأحوال الجوية -
مساء الأنوار: اتحاد الكرة يصرف 3 مليون جنيه للحكام متأخرات -
بالصور.. عزاء شعبي لشهداء تفجيري طنطا والإسكندرية -
مؤشرات أولية.. "حبيب" يقترب من خلافة "المصيلحي" في أبو كبير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

الزمالك يعلن قائمة فريقه لمواجهة الأهلي في سوبر اليد الإفريقي

Google+ Print
الزمالك يعلن قائمة فريقه لمواجهة الأهلي في سوبر اليد الإفريقي الزمالك يعلن قائمة فريقه لمواجهة الأهلي في سوبر اليد الإفريقي

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة اليد الأول بنادي الزمالك، بقيادة المدير الفني، أيمن صلاح، قائمة اللاعبين الذين سيسافرون إلى مدينة أغادير المغربية، لخوض مباراة السوبر الإفريقية.

وجاءات قائمة اللاعبين كالتالي: كريم هنداوي وهاني هشام واحمد مجدى ورامي يوسف ومحمد محسن ومحمد عبدالسلام (ريشة) وخالد حسام وتوزو ومحمد رمضان وايهاب محسن وعلاءعماد وحسن يسرى ومصطفى تامر (دونجل) ومحمد عبدالعظيم (عظيمة) ومحمد سند وعمادعبدالوهاب ومصطفى السيد ويحيي خالد.

شاهد أيضا

الجدير بالذكر أن الزمالك سيواجهة الأهلي يوم 12 أبريل الحالي على كأس السوبر الإفريقي، والفائز من تلك المباراة سيتأهل إلى كأس العالم للأندية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
جولة إعادة بين حبيب وعسكر على مقعد «المصيلحي» بالشرقية

جولة إعادة بين حبيب وعسكر على مقعد «المصيلحي» بالشرقية

فيديو.. أديب عن فيديو «صاعقات القلوب»: «ربنا هيورينا فيكوا يوم»

فيديو.. أديب عن فيديو «صاعقات القلوب»: «ربنا هيورينا فيكوا يوم»

بعد رؤية صورته بالتلفزيون.. متهم بـ«تفجير الكنيسة» يصرخ: «معملتش حاجة»

بعد رؤية صورته بالتلفزيون.. متهم بـ«تفجير الكنيسة» يصرخ: «معملتش حاجة»

بالفيديو.. خالد الجندي: هناك حديث قدسي يعالج جميع الأمراض

بالفيديو.. خالد الجندي: هناك حديث قدسي يعالج جميع الأمراض