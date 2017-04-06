الزمالك يعلن قائمة فريقه لمواجهة الأهلي في سوبر اليد الإفريقي

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أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة اليد الأول بنادي الزمالك، بقيادة المدير الفني، أيمن صلاح، قائمة اللاعبين الذين سيسافرون إلى مدينة أغادير المغربية، لخوض مباراة السوبر الإفريقية.

وجاءات قائمة اللاعبين كالتالي: كريم هنداوي وهاني هشام واحمد مجدى ورامي يوسف ومحمد محسن ومحمد عبدالسلام (ريشة) وخالد حسام وتوزو ومحمد رمضان وايهاب محسن وعلاءعماد وحسن يسرى ومصطفى تامر (دونجل) ومحمد عبدالعظيم (عظيمة) ومحمد سند وعمادعبدالوهاب ومصطفى السيد ويحيي خالد.

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الجدير بالذكر أن الزمالك سيواجهة الأهلي يوم 12 أبريل الحالي على كأس السوبر الإفريقي، والفائز من تلك المباراة سيتأهل إلى كأس العالم للأندية.