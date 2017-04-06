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بعد الهزيمةمن الشرقية| «إيناسيو» يستدعي جهاز الزمالك

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بعد الهزيمةمن الشرقية| «إيناسيو» يستدعي جهاز الزمالك بعد الهزيمةمن الشرقية| «إيناسيو» يستدعي جهاز الزمالك

التحرير

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استدعى البرتغالي إيناسيو، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أعضاء الجهاز الفني المعاون؛ لعقد جِلسة فنية حول أداء الفريق.

يضم الجهاز المعاون للبرتغالي إيناسيو، الثنائي الأجنبي المساعدين له، وخالد جلال، مدير الكرة، ومحمد صلاح، المدرب العام، وعلاء عبدالغني، المدرب المساعد، وأيمن طاهر، مدرب حراس المرمى، وحمادة أنور، المدير الإداري، وطارق سليمان، رئيس الجهاز الطبي.

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يشار إل أن الزمالك خسر مباراته الأخيرة التي أقيمت أمس الأربعاء، أمام فريق الشرقية، بهدف دون رد، ليتجمد رصيده عند 40 نقطة ويحتل المركز الرابع.

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التحرير

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