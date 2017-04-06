هيئة الغذاء والدواء الأمريكية : احذر .. الدجاج المجمد قد يسبب السرطان

سمر العشري

حذرت ادارة الصحة والعقاقير التابعة لهيئة الغذاء والدواء الأمريكية من أن بعض الدجاج المجمدة يتم حقنها بمواد تحتوي على مادة الزرنيخ المسببة للسرطان.

وبالرغم من تجاهل الأمر لفترة طويلة، إلا أن إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية وجدت أن لحوم الدجاج الموجودة في المتاجر بالولايات المتحدة بها زرنيخ والذي يعتبر من أهم المواد التي لا جدال فيها ومسببة لمرض السرطان.

وقالت الإدارة أن الزرنيخ يضاف إلى احوم الدجاج النية منذ فترة طويلة وتحديدا منذ عام 2006، لأنه يعطي حجما أكبر وزيادة في الوزن.

وتمكنت إدارة الأغذية والعقاقير من اكتشاف أن ما يقرب من نصف الدجاج الذي تم فحصه يحتوي على زرنيخ غير العضوي الأكثر ضرارا به يوجد داخل الكبد.

ووجدت أن الدجاج المغلف عموما يحتوي على الزرنيخ العضوي الذى من الممكن ان يتحول الى زرنيخ غير عضوي و يسبب العديد من المشاكل الصحية .

و فى مصانع التغليف يتم اطعام الدجاج و الحيوانات عموما باغذية تحتوي على زرنيخ عضوي حتي يزيد من حجمها بطريقة كبيرة و يزيد وزنها و بالتالي يزداد الربح العائد على المصانع و المعالف.

ووفقا لتلك المعلومات طالبت إدارة الأغذية من شركة “فايزر” للأدوية التوقف عن انتاج “الروكسارسون” والتي تزيد من الحجم والوزن. إذا حقنت في الدجاج كما تمنح اللحوم اللون الوردي المشرق.

المصدر:مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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