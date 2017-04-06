إعلان انقطاع الكهرباء عن 4 مدن بالأقصر

الأقصر - محمد محروس :

أعلن قطاع كهرباء الأقصر، عن انقطاع التيار الكهربي عن عددٍ من المناطق بمدن الطود واسنا وأرمنت والبياضية، حيث سيتم فصل الداوئر الكهربائية ببعض المحطات، وذلك لتأمين أعمال انشاء الكوبري التي تجري على الطريق الدائري المكمل للطريق الأخضر بناحية بدران بجوار السكة الحديد .

من جانبه، قال المهندس حجاج عبده محمد، وكيل وزارة الكهرباء بالأقصر: "إن فصل التيار الكهربائي، سيبدأ من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الواحدة والنصف ظهر نفس اليوم، وذلك أيام السبت والاثنين والثلاثاء الأسبوع المقبل، الموافق 8 و10 و 11 أبريل الجاري" .

وأشار إلى انقطاع التيار يوم السبت 8 أبريل في مدينة الطود بالكامل، وكذلك قرى الكيمان والشغب والدبابية والنجوع التابعة لهم بمدينة إسنا .

وأفاد بانقطاع التيار يوم الاثنين 10 أبريل في مدينة البياضية بالكامل وقرى منشية النوبة ونجع الوحدة بمدينة الطود، أما يوم الثلاثاء الموافق 11 أبريل فسينقطع التيار بمدينة أرمنت الحيط بالكامل، ومنطقة أرمنت الوابورات بالكامل، وقرى الرزيقات والرياينة والنجوع التابعة لهم بمدينة أرمنت .

وأهابت شركة توزيع الكهرباء بالمواطنين اتخاذ الاحتياطات اللازمة والتدابير الضرورية لتدارك حدوث أضرار نتيجة لذلك، كما ناشدت الشركة، قاطني المناطق المذكورة والمستشفيات والمخابز بتدبير احتياجاتهم خلال فترة قطع التيار .